Barcellona, Griezmann chiede l'impossibile: giocare a destra dove c'è Messi

Griezmann preferirebbe agire sulla fascia destra dell'attacco del Barcellona e non a sinistra: lì, per sua sfortuna, c'è già Messi.

Un avvio di stagione così difficoltoso il non lo avrebbe mai immaginato qualche mese fa: già due le sconfitte in ed esordio con uno scialbo 0-0 in a contro il . Non il massimo delle aspettative.

Di mezzo si è messo anche l'infortunio di Lionel Messi: l'argentino dovrebbe partire dalla panchina contro l' , con il giovane Carles Perez a sostituirlo sulla fascia destra dell'attacco blaugrana. Porzione di campo ambita da un altro big.

Stiamo parlando di Antoine Griezmann, schierato a sinistra da Ernesto Valverde: una scelta che, secondo il 'Corriere della Sera', non piacerebbe particolarmente a 'Le Petit Diable'. Meglio giocare sull'out opposto per accentrarsi e scatenare la potenza del famigerato sinistro.

Peccato, però, che quella zona abbia già un padrone, e che padrone: Messi naturalmente. La richiesta di Griezmann appare quindi impossibile da essere soddisfatta, in quanto spodestare la 'Pulce' è un compito che nessun allenatore avrebbe il coraggio di portare a termine.

A peggiorare la situazione anche il rapporto quasi inesistente tra Griezmann e Messi, come si evince dalle parole del francese.

"Leo non parla molto. È difficile comunicare, il suo infortunio ha frenato l’intesa".

Sembrano lontanissimi i tempi d'oro dell' , dove Griezmann era una sorta di dio in terra e poteva permettersi qualsivoglia richiesta: suo malgrado, gli toccherà adattarsi alle rigidità del mondo barcelonista.