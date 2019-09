Barcellona, Ansu Fati si ferma per un fastidio al ginocchio: è in dubbio per l'Inter?

Problemi per Valverde a pochi giorni dalla sfida di Champions League con l’Inter. Dubbi sulle condizioni di Messi e si ferma Ansu Fati.

Protagonista di un grande avvio in campionato l’, dopo il prossimo impegno contro la , tornerà a concentrarsi sulla e lo farà sapendo ad attenderla c’è una sfida di altissimo prestigio: quella contro il .

I nerazzurri, dopo la falsa partenza con lo Slavia Praga, cercheranno al Camp Nou la prima vittoria europea in stagione e se da un lato l’impresa si presenta come certamente non tra le più agevoli, dall’altro i blaugrana non si presenteranno probabilmente all’impegno nelle migliori condizioni possibili.

Oltre ad un avvio di stagione complicato, Valverde deve fare i conti con una serie di importanti contrattempi. Messi non è infatti ancora al top, tanto che lo stesso tecnico, parlando alla vigilia della gara con il , ha ammesso di non sapere quando il fuoriclasse argentino tornerà in campo.

“Non so per quanto tempo starà ancora fuori, io spero che rientri presto. L’infortunio non è grave, si tratta di un’elongazione”.

Non solo Messi, anche il nuovo gioiello del Barcellona, Ansu Fati, non è al meglio. Il talento blaugrana, tra le grandi rivelazioni di questo inizio di stagione, è alle prese con un problema ad un ginocchio. A confermarlo è stato il club catalano attraverso il proprio sito ufficiale.

[COMUNICADO MÉDICO] Ansu Fati tiene molestias tendinosas en la rodilla derecha y es baja para el partido de mañana. Más detalles https://t.co/XD94KHagk1 pic.twitter.com/uqdvrKCYY9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 27, 2019

“Il giocatore Ansu Fati ha un fastidio al tendine del ginocchio destro. Non è disponibile per la partita di domani e l’evoluzione della situazione stabilirà la sua disponibilità”.

I tempi di recupero non sono quindi stati resi noti, resta quindi da capire se Ansu Fati sarà a disposizione dell’Inter. Intanto, insieme a Messi, si aggiunge a Jordi Alba e Umtiti nella lista degli infortunati.