Banfield, Crespo è un flop: esonerato dopo otto mesi e mezzo

Hernan Crespo non è più l'allenatore del Banfield: 'Valdanito' lascia la squadra al 19esimo posto del massimo campionato argentino.

E' già finita l'avventura in patria sulla panchina del Banfield per Hernan Crespo, nominato tecnico dei biancoverdi lo scorso dicembre tra mille grandi aspettative poi rimaste inespresse.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il club argentino ha rilasciato un comunicato con cui ha annunciato la fine del rapporto con l'ex attaccante di , e , ringraziato per il lavoro svolto nonostante i risultati non siano stati dalla sua parte.

Altre squadre

Fútbol Profesional: Finalizó el ciclo de Hernán Crespo



➡ https://t.co/vf52RuXE2C pic.twitter.com/dTO4GTpa9p — Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 2, 2019

"Il Consiglio di amministrazione del Banfield desidera ringraziare Hernan Crespo e tutto il suo staff tecnico per la dedizione e l'impegno profusi durante questi nove mesi alla guida della nostra prima squadra. La professionalità e il lavoro offerti da Hernan e dal suo team su base giornaliera sono stati estremamente soddisfacenti. Ma sfortunatamente, come di solito accade nel calcio anche con progetti promettenti come questo, i risultati ottenuti non sono stati quelli previsti e quelli di cui il club ha bisogno in questo momento".

Crespo lascia il Banfield in cattive acque in Superliga, il massimo campionato argentino: dopo le prime cinque giornate la squadra si trova al diciannovesimo posto, frutto di una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Per Crespo si tratta del secondo esonero in carriera: il primo fu quello ai tempi del Modena nel 2016, quando i 'Canarini' non riuscirono a evitare la retrocessione dalla Serie B.