Balotelli denunciato per lo scooter: istigazione a delinquere e gioco d'azzardo

La scommessa con l'amico sul molo di Napoli costa cara a Balotelli: l'attaccante è stato denunciato dalla Polizia Municipale. Deciderà la Procura.

La scommessa dello scooter rischia di costare cara a Mario Balotelli che, come riporta l'ANSA, è stato denunciato dalla Polizia Municipale per isitigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo.

Insieme a Balotelli sono stati denunciato anche l'amico Catello Buonocore, ovvero l'uomo che si è lanciato in mare con lo scooter, ed il titolare del molo di Mergellina utilizzato per la scommessa.

Oltre ai reati di istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo, a Balotelli vengono contestate anche le violazioni del Testo Unico dell'Ambiente su abbandono di rifiuti pericolosi e getto pericoloso di cose.

La denuncia della Polizia Municipale è state depositata ala Procura di , ora quindi sarà il magistrato a decidere se e per quali reati procedere contro Balotelli e i suoi amici.

La Capitaneria di e la Polizia Municipale nelle indagini si sono avvalsi anche del video pubblicato sui social e diventato subito virale. Ieri intanto lo scooter utilizzato per la scommessa è stato ritrovato in una via del centro di Napoli.