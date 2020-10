Le avversarie della Lazio in Champions: tutto su Borussia Dortmund, Bruges e Zenit

Lazio nel Gruppo F di Champions League: tutto su Borussia Dortmund, Bruges e Zenit. Immobile ritrova i tedeschi da ex, occhio a belgi e russi.

L'urna di Ginevra ha emesso la propria 'sentenza'. sorteggiata nel Gruppo F della fase a gironi della Champions 2020/2021, in un ritorno nell'Europa che conta dove i biancocelesti dovranno vedersela con , Bruges e San Pietroburgo.

Inutile dirlo, l'incrocio che balza all'occhio è quello contro Haaland e soci, ormai da anni l'antagonista principe del in e vecchia squadra di Ciro Immobile nel 2014/2015, ma non vanno sottovalutati nemmeno i belgi e i russi.

BORUSSIA DORTMUND

Haaland dicevamo: il golden boy del calcio europeo che segna a raffica, acquistato lo scorso gennaio dal Dortmund tra lo stupore generale. Sembrava destinato a o ad altre potenze calcistiche continentali, invece il norvegese ha salutato per crescere in maniera più graduale ma ugualmente competitiva.

Il Borussia ha iniziato la stagione tra gioie e dolori: una vittoria e un ko in nelle prime due giornate, poi la sconfitta in Supercoppa di Germania contro i rivali del Bayern. Calcio rapido e di qualità quello proposto da Favre, che con Meunier ha sistemato la fascia destra e può vantare - oltre al già citato Haaland - pedine di spessore come l'ex juventino Emre Can, Hummels, Witsel e Sancho.

BRUGES

I risultati recenti indicano il Bruges in grande forma. Vittorie su vittorie hanno portato i belgi a ridosso della vetta nel proprio campionato, rendendole un biglietto da visita per il percorso nei gironi di Champions.

Sulla carta quarta forza del ragguppamento ma da non prendere sottogamba, il Bruges ha in Mignolet (portiere che al ha alternato prodezze a ingenuità) e nell'esterno d'attacco Diatta i suoi cardini. Occhio, inoltre, alla punta ceca Krmencik e al fantasista 2001 De Ketelaere.

ZENIT

Lo Zenit, da tempo capace di farsi un nome anche al di fuori dei propri confini, si candida a mina vagante della Champions sulla scia di un prestigio che in patria la rende una vera e propria corazzata.

Capolista nella Premier League russa, con Lovren (andato via da Liverpool) il tecnico Semak ha sistemato la difesa e si affida al talento di Malcom (ex Barça che sfiorò la ) e ai goal di Azmoun e Dzyuba nonchè all'esperienza di elementi come Zhirkov. Da segnalare la presenza in rosa di Emiliano Rigoni, flop nelle esperienze con e Samp.