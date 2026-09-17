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Con il contributo di

Atletico Madrid-Real Madrid, anteprima della Liga

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Atletico Madrid
Real Madrid
K. Mbappe

Anteprima completa della sfida di Liga tra Atletico Madrid e Real Madrid nel derby. Analizziamo tattica, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

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LaLiga - Game Week 7
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid-Real Madrid inizia il 20 settembre 2026 alle 10:15 EST e alle 14:15 GMT.

Real in forma in trasferta dall'Atleti dopo il colpo nel finale

Il Real Madrid ha avuto bisogno di un gol vittoria di Carlos Espi nel recupero per conquistare alla fine i tre punti in un emozionante 3-2 sul campo dell'Elche nell'ultima uscita. Lo spagnolo di 21 anni ha ora segnato due gol decisivi in questa stagione al 90' o oltre, dopo la sua prodezza contro l'Espanyol ad agosto. Il Real Madrid è stato quasi perfetto in questa stagione, vincendo sei delle sette partite disputate in tutte le competizioni. L'unica macchia è stata la sconfitta per 1-0 contro un ottimo Real Betis.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Atleti di nuovo sulla strada giusta

L'Atletico Madrid di Diego Simeone ha interrotto una striscia di due sconfitte contro il Bilbao in campionato e contro il Liverpool in Champions League, rialzandosi con le vittorie in Liga contro Real Sociedad e Osasuna. Inoltre ha ritrovato la via del gol, segnando sette reti in questi due successi. Sono stati sei i giocatori diversi ad andare a segno in queste due vittorie, compreso il canadese in prestito Jonathan David, che ha segnato in entrambe. I padroni di casa di domenica sono a soli due punti dal Real prima del calcio d'inizio.

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-OSASUNAGetty Images


Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Entrambe le squadre hanno segnato in ciascuno degli ultimi tre precedenti ufficiali.
  • Arda Guler guida la Liga in questa stagione con otto grandi occasioni create.
  • L'Atleti è ancora senza Pablo Barrios e Julian Alvarez, ma Alexander Sorloth è tornato ad allenarsi.
  • Eder Militao, Ferland Mendy e Rodrygo sono tutti indisponibili a lungo termine per gli ospiti.
  • Kylian Mbappe ha contribuito direttamente a nove gol in Liga, solo Raphinha del Barcellona (12) ha fatto meglio.
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDGetty Images

Probabili formazioni

Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Atletico Madrid - Real Madrid

Allenatore

  • D. Simeone

I preparativi di Diego Simeone hanno subito un duro colpo con Julian Alvarez escluso dal derby per uno stiramento muscolare. Al momento, l'allenatore dell'Atletico non ha altre informazioni confermate su infortuni o squalifiche, e ulteriori aggiornamenti sulla rosa sono attesi più vicino al calcio d'inizio.

Jose Mourinho deve pianificare senza tre giocatori della prima squadra del Real Madrid, con Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy tutti indicati come infortunati. Non risultano squalifiche per gli ospiti e, in questa fase, non sono stati confermati ulteriori aggiornamenti sulla rosa.

Forma

ATM

ATM - Forma

SEV
V1-3
ATH
S3-0
LIV
S2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
RMA

RMA - Forma

MAL
V4-0
BET
S1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Atletico Madrid arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una netta vittoria per 3-0 in trasferta sul campo della Real Sociedad in Liga, arrivata dopo le sconfitte contro l'Athletic Bilbao, che l'ha battuto 3-0, e contro il Liverpool in Champions League. In queste cinque partite, l'Atletico ha segnato nove gol e ne ha subiti otto. Il successo sul campo della Real Sociedad ha interrotto una serie di sconfitte consecutive e ha dato alla squadra di Simeone una spinta di fiducia al momento giusto.

Il Real Madrid arriva con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 4-1 contro il Rayo Vallecano in Liga, e in questo parziale è arrivata anche una vittoria per 2-1 contro l'Inter in Champions League. L'unica sconfitta è arrivata sul campo del Real Betis, un ko per 1-0 in Liga. Il Madrid ha segnato 11 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque gare, con una produzione offensiva particolarmente brillante nelle ultime settimane.

Precedenti

Testa a testa

Atletico MadridPareggioReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FIN
Supercoppa di Lega
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
9Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale alla Liga di marzo 2026, quando il Real Madrid vinse 3-2 al Bernabeu. Negli ultimi cinque precedenti, il Real Madrid ha vinto tre volte, mentre l'Atletico ha ottenuto una vittoria, un successo casalingo per 5-2 in Liga nel settembre 2025, e un altro successo in Champions League. Il Real Madrid ha segnato 10 gol in questi cinque incontri, mentre l'Atletico ne ha realizzati 11.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
6600286+2218
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
V
V
S
V
V
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
6411146+813
V
V
S
V
D
4
SivigliaSivigliaSEV
641196+313
V
V
D
S
V
5
Real BetisReal BetisBET
540176+112
V
V
S
V
V
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
6312116+510
S
S
V
V
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
S
D
V
V
D
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
S
V
D
S
S
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
D
V
V
S
S
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
S
V
S
V
S
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
V
S
V
S
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
S
V
D
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
S
S
S
V
V
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
S
D
V
D
S
15
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
S
V
S
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
S
S
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
V
S
S
S
S
18
MalagaMalagaMAL
503228-63
D
D
S
D
S
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
S
S
S
D
D
20
ElcheElcheELC
6024816-82
S
D
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Liga, l'Atletico Madrid occupa attualmente il quarto posto, mentre il Real Madrid è secondo in vista di questa sfida.

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