Atletico Madrid-Real Madrid inizia il 20 settembre 2026 alle 10:15 EST e alle 14:15 GMT.
Real in forma in trasferta dall'Atleti dopo il colpo nel finale
Il Real Madrid ha avuto bisogno di un gol vittoria di Carlos Espi nel recupero per conquistare alla fine i tre punti in un emozionante 3-2 sul campo dell'Elche nell'ultima uscita. Lo spagnolo di 21 anni ha ora segnato due gol decisivi in questa stagione al 90' o oltre, dopo la sua prodezza contro l'Espanyol ad agosto. Il Real Madrid è stato quasi perfetto in questa stagione, vincendo sei delle sette partite disputate in tutte le competizioni. L'unica macchia è stata la sconfitta per 1-0 contro un ottimo Real Betis.Getty Images
Atleti di nuovo sulla strada giusta
L'Atletico Madrid di Diego Simeone ha interrotto una striscia di due sconfitte contro il Bilbao in campionato e contro il Liverpool in Champions League, rialzandosi con le vittorie in Liga contro Real Sociedad e Osasuna. Inoltre ha ritrovato la via del gol, segnando sette reti in questi due successi. Sono stati sei i giocatori diversi ad andare a segno in queste due vittorie, compreso il canadese in prestito Jonathan David, che ha segnato in entrambe. I padroni di casa di domenica sono a soli due punti dal Real prima del calcio d'inizio.Getty Images
Statistiche chiave e notizie sugli infortuni
- Entrambe le squadre hanno segnato in ciascuno degli ultimi tre precedenti ufficiali.
- Arda Guler guida la Liga in questa stagione con otto grandi occasioni create.
- L'Atleti è ancora senza Pablo Barrios e Julian Alvarez, ma Alexander Sorloth è tornato ad allenarsi.
- Eder Militao, Ferland Mendy e Rodrygo sono tutti indisponibili a lungo termine per gli ospiti.
- Kylian Mbappe ha contribuito direttamente a nove gol in Liga, solo Raphinha del Barcellona (12) ha fatto meglio.
Probabili formazioni
Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.
Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Atletico Madrid - Real Madrid
Allenatore
- D. Simeone
I preparativi di Diego Simeone hanno subito un duro colpo con Julian Alvarez escluso dal derby per uno stiramento muscolare. Al momento, l'allenatore dell'Atletico non ha altre informazioni confermate su infortuni o squalifiche, e ulteriori aggiornamenti sulla rosa sono attesi più vicino al calcio d'inizio.
Jose Mourinho deve pianificare senza tre giocatori della prima squadra del Real Madrid, con Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy tutti indicati come infortunati. Non risultano squalifiche per gli ospiti e, in questa fase, non sono stati confermati ulteriori aggiornamenti sulla rosa.
Forma
L'Atletico Madrid arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una netta vittoria per 3-0 in trasferta sul campo della Real Sociedad in Liga, arrivata dopo le sconfitte contro l'Athletic Bilbao, che l'ha battuto 3-0, e contro il Liverpool in Champions League. In queste cinque partite, l'Atletico ha segnato nove gol e ne ha subiti otto. Il successo sul campo della Real Sociedad ha interrotto una serie di sconfitte consecutive e ha dato alla squadra di Simeone una spinta di fiducia al momento giusto.
Il Real Madrid arriva con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 4-1 contro il Rayo Vallecano in Liga, e in questo parziale è arrivata anche una vittoria per 2-1 contro l'Inter in Champions League. L'unica sconfitta è arrivata sul campo del Real Betis, un ko per 1-0 in Liga. Il Madrid ha segnato 11 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque gare, con una produzione offensiva particolarmente brillante nelle ultime settimane.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo confronto tra queste due squadre risale alla Liga di marzo 2026, quando il Real Madrid vinse 3-2 al Bernabeu. Negli ultimi cinque precedenti, il Real Madrid ha vinto tre volte, mentre l'Atletico ha ottenuto una vittoria, un successo casalingo per 5-2 in Liga nel settembre 2025, e un altro successo in Champions League. Il Real Madrid ha segnato 10 gol in questi cinque incontri, mentre l'Atletico ne ha realizzati 11.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|6
|6
|0
|0
|28
|6
|+22
|18
V
V
V
V
V
|2
|6
|5
|0
|1
|17
|6
|+11
|15
V
V
S
V
V
|3
|6
|4
|1
|1
|14
|6
|+8
|13
V
V
S
V
D
|4
|6
|4
|1
|1
|9
|6
|+3
|13
V
V
D
S
V
|5
|5
|4
|0
|1
|7
|6
|+1
|12
V
V
S
V
V
|6
|6
|3
|1
|2
|11
|6
|+5
|10
S
S
V
V
D
|7
|6
|2
|3
|1
|9
|7
|+2
|9
S
D
V
V
D
|8
|6
|2
|1
|3
|9
|7
|+2
|7
S
V
D
S
S
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
D
V
V
S
S
|10
|6
|2
|1
|3
|11
|16
|-5
|7
S
V
S
V
S
|11
|6
|2
|1
|3
|10
|15
|-5
|7
V
S
V
S
D
|12
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
S
V
D
V
S
|13
|6
|2
|1
|3
|5
|12
|-7
|7
S
S
S
V
V
|14
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
S
D
V
D
S
|15
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
D
D
S
V
S
|16
|6
|0
|4
|2
|3
|6
|-3
|4
D
D
D
S
S
|17
|6
|1
|1
|4
|2
|10
|-8
|4
V
S
S
S
S
|18
|5
|0
|3
|2
|2
|8
|-6
|3
D
D
S
D
S
|19
|5
|0
|2
|3
|7
|10
|-3
|2
S
S
S
D
D
|20
|6
|0
|2
|4
|8
|16
|-8
|2
S
D
S
S
S
In Liga, l'Atletico Madrid occupa attualmente il quarto posto, mentre il Real Madrid è secondo in vista di questa sfida.