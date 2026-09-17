LaLiga - Game Week 7 20 set 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid-Real Madrid inizia il 20 settembre 2026 alle 10:15 EST e alle 14:15 GMT.

Real in forma in trasferta dall'Atleti dopo il colpo nel finale

Il Real Madrid ha avuto bisogno di un gol vittoria di Carlos Espi nel recupero per conquistare alla fine i tre punti in un emozionante 3-2 sul campo dell'Elche nell'ultima uscita. Lo spagnolo di 21 anni ha ora segnato due gol decisivi in questa stagione al 90' o oltre, dopo la sua prodezza contro l'Espanyol ad agosto. Il Real Madrid è stato quasi perfetto in questa stagione, vincendo sei delle sette partite disputate in tutte le competizioni. L'unica macchia è stata la sconfitta per 1-0 contro un ottimo Real Betis.

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Atleti di nuovo sulla strada giusta

L'Atletico Madrid di Diego Simeone ha interrotto una striscia di due sconfitte contro il Bilbao in campionato e contro il Liverpool in Champions League, rialzandosi con le vittorie in Liga contro Real Sociedad e Osasuna. Inoltre ha ritrovato la via del gol, segnando sette reti in questi due successi. Sono stati sei i giocatori diversi ad andare a segno in queste due vittorie, compreso il canadese in prestito Jonathan David, che ha segnato in entrambe. I padroni di casa di domenica sono a soli due punti dal Real prima del calcio d'inizio.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Entrambe le squadre hanno segnato in ciascuno degli ultimi tre precedenti ufficiali.

Arda Guler guida la Liga in questa stagione con otto grandi occasioni create.

L'Atleti è ancora senza Pablo Barrios e Julian Alvarez, ma Alexander Sorloth è tornato ad allenarsi.

Eder Militao, Ferland Mendy e Rodrygo sono tutti indisponibili a lungo termine per gli ospiti.

Kylian Mbappe ha contribuito direttamente a nove gol in Liga, solo Raphinha del Barcellona (12) ha fatto meglio.

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Probabili formazioni

Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.

Notizie sulle squadre e rose

I preparativi di Diego Simeone hanno subito un duro colpo con Julian Alvarez escluso dal derby per uno stiramento muscolare. Al momento, l'allenatore dell'Atletico non ha altre informazioni confermate su infortuni o squalifiche, e ulteriori aggiornamenti sulla rosa sono attesi più vicino al calcio d'inizio.

Jose Mourinho deve pianificare senza tre giocatori della prima squadra del Real Madrid, con Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy tutti indicati come infortunati. Non risultano squalifiche per gli ospiti e, in questa fase, non sono stati confermati ulteriori aggiornamenti sulla rosa.

Forma

L'Atletico Madrid arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una netta vittoria per 3-0 in trasferta sul campo della Real Sociedad in Liga, arrivata dopo le sconfitte contro l'Athletic Bilbao, che l'ha battuto 3-0, e contro il Liverpool in Champions League. In queste cinque partite, l'Atletico ha segnato nove gol e ne ha subiti otto. Il successo sul campo della Real Sociedad ha interrotto una serie di sconfitte consecutive e ha dato alla squadra di Simeone una spinta di fiducia al momento giusto.

Il Real Madrid arriva con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 4-1 contro il Rayo Vallecano in Liga, e in questo parziale è arrivata anche una vittoria per 2-1 contro l'Inter in Champions League. L'unica sconfitta è arrivata sul campo del Real Betis, un ko per 1-0 in Liga. Il Madrid ha segnato 11 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque gare, con una produzione offensiva particolarmente brillante nelle ultime settimane.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale alla Liga di marzo 2026, quando il Real Madrid vinse 3-2 al Bernabeu. Negli ultimi cinque precedenti, il Real Madrid ha vinto tre volte, mentre l'Atletico ha ottenuto una vittoria, un successo casalingo per 5-2 in Liga nel settembre 2025, e un altro successo in Champions League. Il Real Madrid ha segnato 10 gol in questi cinque incontri, mentre l'Atletico ne ha realizzati 11.

Classifica

In Liga, l'Atletico Madrid occupa attualmente il quarto posto, mentre il Real Madrid è secondo in vista di questa sfida.