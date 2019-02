Atletico Madrid-Juventus, le formazioni ufficiali: Dybala e De Sciglio titolari, fuori Morata

Svelate le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Juventus: tra i bianconeri ci sono Bentancur e Mandzukic. C'è Diego Costa, Morata in panchina.

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Juventus:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke, Partey, Rodrigo, Saul; Griezmann, Diego Costa.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Il momento tanto atteso dai tifosi della Juventus è arrivato. I bianconeri affrontano nell'andata degli ottavi di Champions League l'Atletico Madrid, prima sfida ad eliminazione diretta per provare a conquistare l'ossessivo trofeo. Al quale punta fortemente anche il team Simeone, vista la finale che si giocherà in casa.

Nell'Atletico non c'è l'ex Morata, inizialmente in panchina: al suo posto il recuperato Diego Costa insieme a Griezmann. A centrocampo insieme a Koke e Saul ci sono Partey e Rodrigo, mentre Godin e Gimenez sono i centrali davanti a Oblak. Sulle fasce Juanfran e Filipe Luis.

Allegri lascia Cancelo in panchina, affidandosi a De Sciglio come ultimo componente della retroguardia che comprende anche Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Fuori Caceres, in porta c'è Szczesny. Senza Khedira spazio per Bentancur, Pjanic e Matuidi in mezzo, mentre Emre Can parte dalla panchina. In attacco Dybala supporta Manzukic e Cristiano Ronaldo.