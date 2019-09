Atletico Madrid-Juventus, le formazioni ufficiali: Cuadrado titolare

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Juventus: Sarri preferisce Cuadrado a Bernardeschi, Colchoneros col tandem Joao Felix-Diego Costa.

Le formazioni ufficiali:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Joao Felix, Diego Costa. All. Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, C. Ronaldo. All. Sarri.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo la doppia sfida degli ottavi della scorsa stagione, l'urna di Champions mette nuovamente l'una contro l'altra e . Stavolta siamo nella fase a gironi (Gruppo D), ma al Wanda Metropolitano andrà in scena il 'remake' del confronto che vide passare i bianconeri.

Sarri sceglie Cuadrado nel tridente anzichè Bernardeschi, Dybala ancora in panchina, per il resto confermato lo stesso schieramento di Firenze con Khedira-Pjanic-Matuidi in mediana e Danilo e De Ligt in difesa.

Colchoneros guidatl dal tandem offensivo Joao Felix-Diego Costa, a centrocampo Saul e Thomas con Koke e Lemar esterni. In retroguardia l'ex viola Savic guida il reparto.