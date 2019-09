Atletico Madrid-Juventus, Cristiano Ronaldo provoca i tifosi dopo il 2-3 sfiorato

Dopo essere andato ad un passo dal goal del 2-3, Cristiano Ronaldo mima un gesto provocatorio nei confronti dei tifosi dell'Atletico Madrid.

La si fa rimontare due goal dall' , ma a tempo scaduto Cristiano Ronaldo va ad un soffio dalla rete che avrebbe deciso il match. Un gran spavento per il Wanda Metropolitano, al quale il portoghese rivolge un gesto eloquente.

CR7, subito dopo aver sfiorato il palo per quello che sarebbe stato il 3-2 in favore della , si rivolge ai tifosi dell'Atletico mimando con la mano in maniera provocatoria il classico "avete avuto paura?" .

El gesto de Cristiano Ronaldo a la afición del Atlético tras casi marcarles en el último minuto pic.twitter.com/3wStpj0YqT — Amantes Del Fut (@Amantesdelfut_) September 18, 2019

Per sfortuna di Ronaldo e dei bianconeri la sfera termina sul fondo, lasciando l'amaro in bocca per una vittoria che sembrava cosa certa con l'uno-due micidiale firmato da Cuadrado e Matuidi e che invece gli uomini di Sarri hanno visto sfumare.

Dopo le polemiche della scorsa stagione scaturite dall'esultanza di Simeone nell'ottavo d'andata, col Cholo che esaltò gli attributi dei suoi definiti "huevos" e che portò Cristiano a ripagarlo con la stessa moneta in seguito al passaggio del turno della Juve, ecco un altro episodio che conferma lo scarso feeling tra l'ex Real e il popolo Colchonero.