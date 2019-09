Atletico-Juve, Cuadrado criticato dai compagni: Bonucci lo difende

Al fischio finale di Atletico-Juve, una discussione si è accesa tra i bianconeri. Bonucci ha ripreso tutti a "lavare i panni sporchi" in privato.

La ha soltanto sfiorato l'impresa in casa dell', prima che Herrerra bloccasse il punteggio sul 2-2 finale. Resta la buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo, per i bianconeri. Ma qualcosa in fase difensiva non è piaciuto, e se ne sono accorti gli stessi giocatori.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, al fischio finale al Wanda Metropolitano, si è accesa una piccola discussione attorno a Juan Cuadrado. Qualche giocatore della Juventus ha ripreso il colombiano, imputandogli colpe sui goal presi.

Da buon Capitano è arrivato Bonucci che, dopo una partita da vero leader, ha calmato tutti e difeso Cuadrado (tra l'altro autore del primo goal). Ai microfoni di 'Sky Sport' ha spiegato poi la situazione.

"Abbiamo fame di vittoria, gli screzi tra compagni sono panni che si lavano in casa, non è colpa di uno o dell'altro su un gol preso: si prendono delle posizioni e si fanno rispettare anche tra noi, ci si aiuta. Dobbiamo trarne insegnamento per far sì che questa squadra diventi insuperabile".

Insomma, ci sarà da lavorare tutti insieme per migliorare questo aspetto che sta caratterizzando l'inizio di stagione della Juventus. Troppi goal presi da palla inattiva, lo sa anche Maurizio Sarri, che inizierà a lavorare per colmare questa lacuna.