Atalanta-PSG e il doppio ex Dramé: dall'esordio in Ligue 1 alla Paganese

Boukary Dramé ha vestito sia la maglia del PSG che quella dell'Atalanta, oggi invece gioca con la Paganese in Serie C.

L'urna di Nyon ha regalato un incrocio sicuramente affascinante all' , chiamata a misurarsi nei quarti di finale di col di Mbappè, Neymar e Icardi.

Le due squadre prima di oggi non si sono mai incrociate in gare ufficiali ma c'è un filo che unisce Parigi a Bergamo. Un giocatore che ha vestito entrambe le maglie, a dire il vero senza troppa fortuna.

L'11 settembre 2005 Boukary Dramè, giovane terzino francese naturalizzato senegalese, debutta in proprio col PSG nella gara contro lo . Quello ovviamente era tutto un altro PSG rispetto a oggi, tanto che nella stagione 2006/07 si salva a stento.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Dramé però a Parigi non riuscirà a sfondare tanto che nell'estate 2007 il PSG decide di cederlo al Sochaux per poco meno di 250 mila euro. L'avventura in invece inizia nel 2011 grazie al dove resterà tre stagioni collezionando 71 presenze e 2 goal.

Nel 2014 arriva la chiamata dell'Atalanta che lo ingaggia da svincolato: l'esordio è datato 23 agosto contro il Pisa in . Dopo 68 presenze, nel gennaio 2018 Dramé viene ceduto alla insieme al compagno Jasmin Kurtic per poco meno di 5 milioni di euro.

Oggi invece Dramé, 35 anni tra qualche giorno, ha deciso di ripartire dalla Serie C accettando la proposta della Paganese. Anni luce lontano, insomma, dai riflettori della Champions League. La notte di Atalanta-PSG però sarà anche la sua notte: il doppio ex col cuore diviso tra Parigi e Bergamo.