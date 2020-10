L'Atalanta porta la Champions a Bergamo: giocherà al Gewiss Stadium

Ora è anche ufficiale: l' porterà la a Bergamo, per la prima, storica volta. I nerazzurri avevano giocato le partite casalinghe delle scorse edizioni al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Da quest'anno, invece, giocherà al Gewiss Stadium.

L'UEFA ha dato l'ok nel pomeriggio del 7 ottobre. L'Atalanta lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale.

"Adesso è ufficiale: il Gewiss Stadium ospiterà le prossime partite casalinghe dell’Atalantaimpegnata nella Champions League 2020-2021. Il via libera definitivo è stato dato dalla Uefa nel pomeriggio di oggi. Un risultato incredibile, forse impensabile anche solo fino ad un paio d’anni fa. [...] Il Gewiss Stadium farà il suo storico debutto ufficiale in Uefa Champions League il prossimo 27 ottobre in occasione del match Atalanta- ".

