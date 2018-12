Arshavin, folle notte a San Pietroburgo: night, donne e un cavallo

L'ex campione russo, Andrej Arshavin, è stato pizzicato fuori da un night insieme a due donne e mentre cavalcava un cavallo.

Notte di eccessi per Andrej Arshavin che, a pochi mesi dal suo addio al calcio, è stato pizzicato dal 'Sun' in atteggiamenti curiosi per le strade di San Pietroburgo.

L'ex stella di Zenit e Arsenal infatti è stato sorpreso mentre usciva in piena notte da uno dei nightclub più noti della città russa, il Maximus, in compagnia di due avvenenti donne.

Cosa questa che ovviamente non può avere fatto piacere alla moglie di Arshavin, Alisa Arshavina, costretta almeno per qualche giorno a chiudere i propri canali social. Ma non solo.

Rangers' UEFA Cup destroyer Arshavin 'falls out of strip club' & rides HORSE https://t.co/MTKrrwugdM pic.twitter.com/EE2JblcOmx — The Scottish Sun (@ScottishSun) 19 dicembre 2018

In rete infatti circolano anche alcune foto in cui si vede lo stesso Arshavin sopra un cavallo per le strade di San Pietroburgo. Corsa che l'ex calciatore peraltro non avrebbe pagato al proprietario dell'animale, il quale richiede circa 40 euro.

Arshavin all'arrivo della Polizia locale avrebbe chiesto scusa per l'accaduto ma le immagini della sua folle notte sono presto diventate virali. L'epoca dei social, d'altronde, non perdona nessuno.