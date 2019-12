Arsenal-Manchester City 0-3: De Bruyne stende i Gunners

Il Manchester City passeggia sull'Arsenal ed esce con un secco 0-3 dall'Emirates: in cattedra Kevin De Bruyne, autore di una doppietta.

L' non riesce a riprendersi dalla crisi, mentre il sfrutta il passo falso del per rosicchiare due punti in classifica. Decisivo Kevin De Bruyne, con una doppietta ed un assist per Sterling. Spaesata e poco convinta la squadra di casa.

Continua il pessimo momento dell'Arsenal e lo si capisce fin dalle prime battute di gioco. Passano soltanto due minuti dal fischio d'inizio dell'arbitro e Kevin De Bruyne fa capire di essere in una giornata di grazia, segnando il goal del vantaggio. L'Arsenal prova a palleggiare ma il Manchester City ogni volta che arriva in area di rigore punisce i Gunners: dopo un quarto d'ora il punteggio parla già di uno 0-2 con la firma del solito Sterling, servito guarda caso da De Bruyne. Per concludere in bellezza il primo tempo, il centrocampista belga poi segna il terzo goal con un mancino al bacio da fuori area e sfiora anche il poker con un tiro potente e preciso che si stampa sul palo dopo la deviazione di Leno.

La ripresa, se possibile, vede l'Arsenal ancora più in difficoltà. Fredrik Ljungberg prova a mischiare le carte in tavola con l'ingresso in campo di Saka, Smith-Rowe e Joe Willock. I giovani talenti dell'Arsenal vengono applauditi dall'Emirates ma non riescono ad incidere sulla partita, con una corazzata, come quella del Manchester City, in pieno controllo della partita. Nemmeno negli ultimissimi minuti la squadra di casa riesce ad attuare un forcing offensivo per creare pericoli dalle parti di Ederson. La vittoria della formazione di Pep Guardiola non è mai stata in discussione.

IL TABELLINO

Arsenal-Manchester City 0-3

Marcatori:

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Kolasinac (41' Saka); Guendouzi, Torreira (81' Willock), Pepe, Ozil (59' Smith-Rowe), Martinelli; Aubameyang.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy (85' Zinchenko); Gundogan (70' Mahrez), Rodri, Foden (56' B. Silva) De Bruyne, Gabriel Jesus, Sterling.

Ammoniti: Fernandinho, Rodri, Gundogan, Mendy, Sokratis

