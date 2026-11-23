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Arsenal-Borussia Dortmund: orario d'inizio

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Emirates Stadium

L'Arsenal ospita il Borussia Dortmund martedì 24 novembre per una partita di Champions League all'Emirates Stadium di Londra.

Per i Gunners la sfida arriva subito dopo una battuta d'arresto in campionato. Nel fine settimana, sul campo del Newcastle United, è arrivato soltanto un 2-2, nonostante l'Arsenal sia rimasto a lungo sulla strada della vittoria. Noni Madueke ha salvato un punto nel finale.

Il primato in Premier League resta comunque intatto, con un vantaggio ancora di sei punti. Preoccupa però l'infortunio del portiere David Raya, costretto a uscire contro il Newcastle. Mikel Arteta ha annunciato una risonanza magnetica, senza poter ancora formulare una prognosi.

Il Dortmund arriva con ben altro slancio. La squadra di Niko Kovac ha vinto l'ultima partita di Bundesliga per 1-0 sul campo del Borussia Mönchengladbach e in precedenza ha pareggiato 2-2 contro il Bayern Monaco.

In Champions League, dopo il 2-1 contro il Real Betis, il Borussia Dortmund si trova a metà classifica. Davanti al proprio pubblico, l'Arsenal vuole recuperare terreno e conservare la buona posizione di partenza.

Di seguito le informazioni sull'emittente e sullo streaming per seguire la partita.

I temi della settimana: cos'è successo ad Arsenal e Borussia Dortmund?

L'Arsenal arriva alla sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell'ultima ha pareggiato 2-2 contro il Newcastle United; prima aveva battuto l'Hull City per 1-0 e lo Slavia Praga in trasferta per 2-1. In totale ha segnato sette goal e ne ha subiti quattro. L'eliminazione dalla EFL Cup contro il Fleetwood dopo un 1-1 pesa sul bilancio.

Il Dortmund è imbattuto nelle ultime cinque partite, con quattro vittorie e un pareggio. Nell'ultima ha vinto 1-0 a Mönchengladbach, dopo il 2-2 contro il Bayern Monaco. Ha inoltre segnato dieci goal e ne ha subiti sei, ottenendo anche una vittoria per 3-2 contro il Werder Brema in Coppa di Germania.

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