LaLiga - Game Week 3 30 ago 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid-Málaga inizia il 30 agosto 2026 alle 11:00 EST e alle 16:00 GMT.

Contesto della partita tra Real Madrid e Málaga

Il Madrid, sotto la guida di Jose Mourinho per la seconda volta, ha avuto bisogno di un gol al 90' del subentrato Carlos Espi, un recente acquisto da 25 milioni di euro dal Levante, per ottenere una vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Espanyol all'esordio stagionale. Jude Bellingham ha segnato il gol del vantaggio, su assist del talentuoso trequartista turco Arda Guler. A questo ha fatto seguito un comodo 4-1 contro la Real Sociedad grazie a una tripletta di Kylian Mbappe e a un gol di Vini Jr.

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Il neopromosso Málaga ha avuto un avvio difficile, perdendo 2-0 contro l'Atlético Madrid e pareggiando poi 1-1 con l'altra neopromossa Deportivo La Coruña. È stata una partita che ha riportato indietro nel tempo sotto molti aspetti, dato che entrambe le squadre sono retrocesse dalla Liga nel 2018 e solo ora sono finalmente tornate nella massima serie del calcio spagnolo.

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Chi hanno ingaggiato Real Madrid e Málaga?

Il Real Madrid ha ingaggiato diversi nuovi difensori, in particolare Marc Cucurella dal Chelsea, Ibrahima Konate dal Liverpool e Denzel Dumfries dall'Inter. Il colpo di maggior richiamo, però, è l'esterno ivoriano adolescente Yan Diomande, che diventa l'ultimo Galactico del Madrid con un prezzo di 125 milioni di euro. Bernardo Silva è un altro investimento accorto per il centrocampo dal Manchester City: il trequartista portoghese arriva a parametro zero.

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I vincoli di bilancio del Málaga lo hanno limitato a prestiti e acquisti a parametro zero. Il club ha guardato nelle zone basse della Liga, portando in squadra Jose Salinas dall'Espanyol, Carlos Dotor dal Celta Vigo e Juan Cruz dal Leganés.

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Probabili formazioni

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Notizie sulle squadre e rose

Jose Mourinho deve fare a meno di un numero significativo di giocatori della prima squadra per questa partita. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch ed Endrick risultano tutti infortunati, lasciando il Madrid con poche alternative sia in difesa sia in attacco. Nessuna probabile formazione iniziale è stata confermata e al momento non risultano squalifiche nella rosa. Verranno aggiunti aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio, man mano che la situazione si evolverà.

Anche l'allenatore del Malaga, Juan Funes, ha problemi di infortuni da gestire. Moussa Diarra, Fernando Calero e Diego Murillo sono tutti indisponibili per la trasferta di Madrid. Non risultano squalifiche per la squadra ospite e in questa fase non è stata ancora confermata alcuna probabile formazione.

Forma

Il Real Madrid arriva in buona forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-2 in trasferta contro l'Espanyol in Liga, preceduta da un successo per 0-3 contro lo Schalke 04 in amichevole. Il Madrid ha battuto anche il Deportivo de A Coruna per 0-1 e il Ferencvaros per 1-2 nel pre-campionato, mentre il 2-2 contro la Fiorentina è stata l'unica gara in cui ha lasciato punti in queste cinque partite.

Il recente rendimento del Malaga è decisamente più altalenante. La squadra di Juan Funes ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente in Liga è stata la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid, e il Malaga è stato battuto anche 2-1 dall'AD Ceuta FC in un'amichevole pre-campionato. Il 2-2 con il Fulham e il 2-2 contro l'Al Ittihad hanno mostrato che il Malaga è in grado di competere, mentre il 4-2 contro l'Al-Arabi è stata l'unica vittoria nelle cinque partite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra questi club risale ad aprile 2018, quando il Malaga ospitò il Real Madrid in Liga e perse 1-2. Negli ultimi cinque incroci registrati, tutti giocati in Liga, il Real Madrid ha un netto vantaggio con tre vittorie contro nessuna del Malaga e due pareggi. Il Madrid ha segnato 10 gol in queste cinque partite contro i cinque del Malaga, con l'unico risultato condiviso rappresentato dall'1-1 sul campo del Malaga nel febbraio 2016.

Classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Real Madrid è sesto mentre il Malaga occupa il 19° posto dopo la giornata d'apertura.