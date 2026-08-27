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Anteprima di Real Madrid-Malaga in Liga

LaLiga
Real Madrid
Malaga
J. Bellingham
J. Mourinho
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Y. Diomande

Anteprima completa della partita tra Real Madrid e Malaga nella stagione 2026-27 della Liga. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, trasferimenti e altro ancora.

crest
LaLiga - Game Week 3
Estadio Bernabeu

Real Madrid-Málaga inizia il 30 agosto 2026 alle 11:00 EST e alle 16:00 GMT.

Contesto della partita tra Real Madrid e Málaga

Il Madrid, sotto la guida di Jose Mourinho per la seconda volta, ha avuto bisogno di un gol al 90' del subentrato Carlos Espi, un recente acquisto da 25 milioni di euro dal Levante, per ottenere una vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Espanyol all'esordio stagionale. Jude Bellingham ha segnato il gol del vantaggio, su assist del talentuoso trequartista turco Arda Guler. A questo ha fatto seguito un comodo 4-1 contro la Real Sociedad grazie a una tripletta di Kylian Mbappe e a un gol di Vini Jr.

EspiGetty Images

Il neopromosso Málaga ha avuto un avvio difficile, perdendo 2-0 contro l'Atlético Madrid e pareggiando poi 1-1 con l'altra neopromossa Deportivo La Coruña. È stata una partita che ha riportato indietro nel tempo sotto molti aspetti, dato che entrambe le squadre sono retrocesse dalla Liga nel 2018 e solo ora sono finalmente tornate nella massima serie del calcio spagnolo.

Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Chi hanno ingaggiato Real Madrid e Málaga?

Il Real Madrid ha ingaggiato diversi nuovi difensori, in particolare Marc Cucurella dal Chelsea, Ibrahima Konate dal Liverpool e Denzel Dumfries dall'Inter. Il colpo di maggior richiamo, però, è l'esterno ivoriano adolescente Yan Diomande, che diventa l'ultimo Galactico del Madrid con un prezzo di 125 milioni di euro. Bernardo Silva è un altro investimento accorto per il centrocampo dal Manchester City: il trequartista portoghese arriva a parametro zero.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

I vincoli di bilancio del Málaga lo hanno limitato a prestiti e acquisti a parametro zero. Il club ha guardato nelle zone basse della Liga, portando in squadra Jose Salinas dall'Espanyol, Carlos Dotor dal Celta Vigo e Juan Cruz dal Leganés.

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Probabili formazioni

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Real Madrid - Malaga

Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formazione
Malaga crest
Malaga
MAL
Malaga crest
Malaga
MAL

Allenatore

  • J. Mourinho

Jose Mourinho deve fare a meno di un numero significativo di giocatori della prima squadra per questa partita. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch ed Endrick risultano tutti infortunati, lasciando il Madrid con poche alternative sia in difesa sia in attacco. Nessuna probabile formazione iniziale è stata confermata e al momento non risultano squalifiche nella rosa. Verranno aggiunti aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio, man mano che la situazione si evolverà.

Anche l'allenatore del Malaga, Juan Funes, ha problemi di infortuni da gestire. Moussa Diarra, Fernando Calero e Diego Murillo sono tutti indisponibili per la trasferta di Madrid. Non risultano squalifiche per la squadra ospite e in questa fase non è stata ancora confermata alcuna probabile formazione.

Forma

RMA

RMA - Forma

FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MAL

MAL - Forma

ALA
V4-2
CAC
S2-1
FUL
D2-2
ATM
S2-0
COR
D1-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Real Madrid arriva in buona forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-2 in trasferta contro l'Espanyol in Liga, preceduta da un successo per 0-3 contro lo Schalke 04 in amichevole. Il Madrid ha battuto anche il Deportivo de A Coruna per 0-1 e il Ferencvaros per 1-2 nel pre-campionato, mentre il 2-2 contro la Fiorentina è stata l'unica gara in cui ha lasciato punti in queste cinque partite.

Il recente rendimento del Malaga è decisamente più altalenante. La squadra di Juan Funes ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente in Liga è stata la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid, e il Malaga è stato battuto anche 2-1 dall'AD Ceuta FC in un'amichevole pre-campionato. Il 2-2 con il Fulham e il 2-2 contro l'Al Ittihad hanno mostrato che il Malaga è in grado di competere, mentre il 4-2 contro l'Al-Arabi è stata l'unica vittoria nelle cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioMalaga
4
1
0
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Malaga badge
Malaga
MAL
2
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
10Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo confronto tra questi club risale ad aprile 2018, quando il Malaga ospitò il Real Madrid in Liga e perse 1-2. Negli ultimi cinque incroci registrati, tutti giocati in Liga, il Real Madrid ha un netto vantaggio con tre vittorie contro nessuna del Malaga e due pareggi. Il Madrid ha segnato 10 gol in queste cinque partite contro i cinque del Malaga, con l'unico risultato condiviso rappresentato dall'1-1 sul campo del Malaga nel febbraio 2016.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
2
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
3
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
5
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
6
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
7
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

Nell'attuale classifica della Liga, il Real Madrid è sesto mentre il Malaga occupa il 19° posto dopo la giornata d'apertura.

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