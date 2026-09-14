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Anteprima di Milan-Benfica in Europa League

Europa League
Benfica
Milan
G. Prestianni

Anteprima completa della sfida tra Milan e Benfica in Europa League. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, calciomercato e altro ancora.

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Europa League - Game Week 1
San Siro

AC Milan-Benfica inizierà il 16 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Le grandi d’Europa danno il via alla fase a gironi di Europa League

AC Milan-Benfica di solito è una sfida da Champions League, ma queste due big si affrontano nella prima giornata della fase a gironi di Europa League di questa stagione. Il Milan ha chiuso al quinto posto la classifica della scorsa Serie A, mentre il Benfica si è classificato terzo nella massima serie portoghese nella passata stagione.

Milan e Benfica sono entrambi in un buon momento di forma

Il Milan ha iniziato in modo solido la nuova stagione in Italia, restando imbattuto nelle prime quattro uscite. Due sono terminate in pareggio, comprese le ultime due, il 2-2 con la Lazio e l’1-1 contro la Juventus. Diego Moreira è entrato dalla panchina contro la Lazio e ha segnato una doppietta, rendendo probabile il suo inserimento nell’undici titolare in questa partita.

SS Lazio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

L’inizio di stagione del Benfica è stato quasi perfetto, con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque uscite. In totale, la squadra è reduce da una striscia di sette vittorie consecutive in tutte le competizioni. Ha segnato 10 gol nelle ultime tre partite di campionato, con il trequartista Gianluca Prestianni a segno in tutte e tre.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-GIL VICENTEGetty Images

Probabili formazioni

Milan (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Milan - Benfica

Allenatore

  • R. Amorim

Ruben Amorim guiderà l’AC Milan in questa gara di Europa League, anche se il club non ha ancora confermato una probabile formazione e al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche.

Marco Silva guida il Benfica in questa sfida, con i dettagli della rosa che devono ancora essere confermati. Gli aggiornamenti sulle notizie delle squadre di entrambe le formazioni saranno aggiunti più vicino al calcio d’inizio.

Forma

MIL

MIL - Forma

MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
JUV
D1-1
LAZ
D2-2
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BEN

BEN - Forma

AGF
V1-3
EST
V2-1
MAR
V0-3
MOR
V0-4
GV
V3-1
Gol segnato (subito)
15/3
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L’AC Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. L’uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 sul campo della Juventus in Serie A, con il gol del pari subito nei minuti di recupero. Prima di allora, il Milan aveva vinto due gare di campionato consecutive contro il Venezia (2-0) e il Torino (2-1 in trasferta). Nelle cinque partite considerate, il Milan ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque, anche se l’unica sconfitta competitiva è arrivata in una sconfitta pre-stagionale contro il Chelsea.

Il Benfica ha vinto tutte le ultime cinque partite senza lasciare punti per strada. Il risultato più recente è stato il 3-0 in trasferta contro il Maritimo in Liga Portugal il 5 settembre. In questa striscia rientrano anche il 7-0 contro il Casa Pia e due vittorie nelle qualificazioni di Europa League contro l’AGF, con un 3-1 in casa e un 1-3 in trasferta. Il Benfica ha segnato sedici gol in queste cinque partite e ne ha subiti soltanto due.

Precedenti

Testa a testa

MilanPareggioBenfica
1
2
0
Amichevoli dei club
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
Champions League
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
Champions League
Milan badge
Milan
MIL
2
Benfica badge
Benfica
BEN
1
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/3
Entrambe le squadre hanno segnato3/3

L’incrocio più recente tra questi club si è chiuso sull’1-1, in un’amichevole giocata sul campo del Benfica nell’agosto 2009. In precedenza, le due squadre si erano affrontate due volte nella fase a gironi della Champions League 2007-08: l’AC Milan vinse 2-1 a San Siro nel settembre 2007, mentre la sfida di ritorno a Lisbona nel novembre 2007 terminò anch’essa 1-1. Nei tre precedenti registrati, nessuna delle due squadre ha un chiaro vantaggio, con una vittoria per parte e un pareggio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LioneLioneOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarsigliaMarsigliaOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
MilanMilanMIL
00000000
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalisburgoSalisburgoSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

In Europa League, sia l’AC Milan sia il Benfica occupano attualmente il primo posto in classifica.

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