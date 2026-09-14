Europa League - Game Week 1 16 set 2026 - 15:00 San Siro

AC Milan-Benfica inizierà il 16 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Le grandi d’Europa danno il via alla fase a gironi di Europa League

AC Milan-Benfica di solito è una sfida da Champions League, ma queste due big si affrontano nella prima giornata della fase a gironi di Europa League di questa stagione. Il Milan ha chiuso al quinto posto la classifica della scorsa Serie A, mentre il Benfica si è classificato terzo nella massima serie portoghese nella passata stagione.

Milan e Benfica sono entrambi in un buon momento di forma

Il Milan ha iniziato in modo solido la nuova stagione in Italia, restando imbattuto nelle prime quattro uscite. Due sono terminate in pareggio, comprese le ultime due, il 2-2 con la Lazio e l’1-1 contro la Juventus. Diego Moreira è entrato dalla panchina contro la Lazio e ha segnato una doppietta, rendendo probabile il suo inserimento nell’undici titolare in questa partita.

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L’inizio di stagione del Benfica è stato quasi perfetto, con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque uscite. In totale, la squadra è reduce da una striscia di sette vittorie consecutive in tutte le competizioni. Ha segnato 10 gol nelle ultime tre partite di campionato, con il trequartista Gianluca Prestianni a segno in tutte e tre.

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Probabili formazioni

Milan (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Notizie sulle squadre e rose

Ruben Amorim guiderà l’AC Milan in questa gara di Europa League, anche se il club non ha ancora confermato una probabile formazione e al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche.

Marco Silva guida il Benfica in questa sfida, con i dettagli della rosa che devono ancora essere confermati. Gli aggiornamenti sulle notizie delle squadre di entrambe le formazioni saranno aggiunti più vicino al calcio d’inizio.

Forma

L’AC Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. L’uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 sul campo della Juventus in Serie A, con il gol del pari subito nei minuti di recupero. Prima di allora, il Milan aveva vinto due gare di campionato consecutive contro il Venezia (2-0) e il Torino (2-1 in trasferta). Nelle cinque partite considerate, il Milan ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque, anche se l’unica sconfitta competitiva è arrivata in una sconfitta pre-stagionale contro il Chelsea.

Il Benfica ha vinto tutte le ultime cinque partite senza lasciare punti per strada. Il risultato più recente è stato il 3-0 in trasferta contro il Maritimo in Liga Portugal il 5 settembre. In questa striscia rientrano anche il 7-0 contro il Casa Pia e due vittorie nelle qualificazioni di Europa League contro l’AGF, con un 3-1 in casa e un 1-3 in trasferta. Il Benfica ha segnato sedici gol in queste cinque partite e ne ha subiti soltanto due.

Precedenti

L’incrocio più recente tra questi club si è chiuso sull’1-1, in un’amichevole giocata sul campo del Benfica nell’agosto 2009. In precedenza, le due squadre si erano affrontate due volte nella fase a gironi della Champions League 2007-08: l’AC Milan vinse 2-1 a San Siro nel settembre 2007, mentre la sfida di ritorno a Lisbona nel novembre 2007 terminò anch’essa 1-1. Nei tre precedenti registrati, nessuna delle due squadre ha un chiaro vantaggio, con una vittoria per parte e un pareggio.

Classifica

In Europa League, sia l’AC Milan sia il Benfica occupano attualmente il primo posto in classifica.