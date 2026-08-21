Anteprima di Liga di Espanyol-Real Madrid: tutto quello che c’è da sapere

Espanyol-Real Madrid: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 2 22 ago 2026 - 15:30 RCDE Stadium

RCD Espanyol e Real Madrid scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

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Il palcoscenico catalano: slancio iniziale alla prova a Barcellona

Il RCD Espanyol ospita il colosso spagnolo del Real Madrid all'RCDE Stadium per una sfida di alto profilo della 2ª giornata della Liga. Dopo una prestazione d'esordio di grande impatto, i Periquitos punteranno a sfruttare il caloroso sostegno del pubblico di casa e a capitalizzare lo slancio di inizio stagione. Per il Real Madrid, questa trasferta in Catalogna rappresenta il primo vero test esterno ufficiale in campionato della stagione, con la conquista dei tre punti che resta fondamentale per dettare il ritmo in vetta alla classifica.

I Periquitos volano alto dopo il trionfo della prima giornata

L'Espanyol arriva alla sfida di sabato pieno di fiducia dopo il netto successo per 3-0 sul Levante nella giornata inaugurale. L'attaccante Roberto Fernández si è preso la scena con una doppietta letale nel primo tempo, prima che Tyrhys Dolan firmasse il terzo gol nel finale per chiudere i conti. Quella vittoria ha coronato un'estate intensa in cui l'Espanyol ha affinato la propria rosa attraverso amichevoli estive contro avversarie europee, compresi i pareggi ricchi di gol contro Burnley e Middlesbrough.

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Il tour di preparazione imbattuto del Real Madrid in Europa

Il Real Madrid arriva a Barcellona forte di un precampionato senza sconfitte. I Blancos hanno aperto agosto con un pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, prima di ottenere vittorie contro Ferencváros e Deportivo La Coruña. Hanno chiuso la preparazione competitiva il 16 agosto in modo convincente, travolgendo la squadra di Bundesliga dello Schalke 04 con un successo esterno per 3-0, così da presentare una rosa perfettamente pronta per la Liga.

Precedenti: doppietta di Vinícius e dominio del Madrid

Le sfide tra Real Madrid ed Espanyol hanno storicamente favorito la squadra della capitale, anche se gli incontri all'RCDE Stadium presentano regolarmente battaglie fisiche intense. Nell'ultimo confronto di campionato, nel maggio 2026, il Real Madrid ha vinto 2-0 sul campo dell'Espanyol grazie a una doppietta nella ripresa di Vinícius Júnior. L'Espanyol avrà voglia di ribaltare il copione questa volta, facendo affidamento sulla propria solidità difensiva e sulle transizioni rapide per spezzare il possesso del Madrid.

Probabili formazioni

Espanyol: Dmitrovic; El-Hilali, Riedel, Nunez, Hinojo; Gonzalez, Lozano; Calatrava, Hernandez, Dolan; Fernandez

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella; Valverde, Bernardo; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappe

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore dell'Espanyol Manolo Gonzalez dovrà fare a meno di Javier Puado, Kike Garcia ed Edu Exposito per infortunio in vista di questa partita. Non risultano squalifiche per la squadra di casa e non è stata fornita alcuna probabile formazione confermata. Ulteriori aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio con l'evolversi della situazione.

Il tecnico del Real Madrid Jose Mourinho deve fare i conti con una lista di assenti più lunga, con Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni e Ferland Mendy tutti indisponibili per infortunio. Non ci sono squalifiche per gli ospiti e non è stato presentato alcun undici titolare previsto confermato prima della partita.

Forma

Gli ultimi cinque risultati dell'Espanyol comprendono una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'impegno competitivo più recente è stato il successo casalingo per 3-0 sul Levante in Liga il 16 agosto, che ha garantito un avvio positivo alla stagione di campionato. In precampionato aveva pareggiato 3-3 con il Middlesbrough ed era stato fermato sul 2-2 dal Burnley prima di quel risultato.

Nelle ultime cinque partite il Real Madrid ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio. Ha chiuso il precampionato con un 3-0 sullo Schalke 04 il 16 agosto, dopo l'1-0 sul Deportivo de A Coruna del 12 agosto e l'1-2 contro il Ferencvaros dell'8 agosto. Gli unici punti lasciati per strada in quella serie sono arrivati nel pareggio per 2-2 con la Fiorentina. Il Madrid ha segnato 10 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite, con l'attacco che ha mostrato continuità per tutto il periodo di preparazione.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è chiuso sullo 0-2 per il Real Madrid all'RCDE Stadium in Liga il 3 maggio 2026. Prima di allora, il Real Madrid aveva vinto 2-0 in casa contro l'Espanyol nel settembre 2025, anche se l'Espanyol aveva ottenuto una vittoria per 1-0 all'RCDE Stadium nel febbraio 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, il Real Madrid vanta il bilancio migliore con tre vittorie contro una dell'Espanyol, con un'altra partita finita anch'essa dalla parte dell'Espanyol. Il risultato più netto in questa serie è stato il 4-1 del Real Madrid del settembre 2024.