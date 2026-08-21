Espanyol-Real Madrid: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 2 22 ago 2026 - 15:30 RCDE Stadium

RCD Espanyol e Real Madrid scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

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Il palcoscenico catalano: slancio iniziale messo alla prova a Barcellona

L'RCD Espanyol ospita i giganti spagnoli del Real Madrid all'RCDE Stadium per un match di alto profilo della 2ª giornata della Liga. Dopo una prestazione d'apertura di grande impatto, i Periquitos cercheranno di sfruttare il caloroso sostegno del pubblico di casa e capitalizzare lo slancio di inizio stagione. Per il Real Madrid, questo viaggio in Catalogna rappresenta il primo test ufficiale in trasferta in campionato della stagione, con la conquista dei tre punti che resta essenziale per dettare il passo in vetta alla classifica.

I Periquitos volano alto dopo il trionfo alla prima giornata

L'Espanyol arriva alla sfida di sabato pieno di fiducia dopo il netto successo per 3-0 sul Levante alla prima giornata. L'attaccante Roberto Fernández si è preso la scena con una doppietta letale nel primo tempo, prima che Tyrhys Dolan aggiungesse il terzo gol nel finale per chiudere il risultato. Quella vittoria ha coronato un'estate intensa in cui l'Espanyol ha affinato la propria rosa attraverso amichevoli estive contro avversarie europee, comprese le partite ad alto punteggio pareggiate contro Burnley e Middlesbrough.

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Il tour di preparazione senza sconfitte del Real Madrid in Europa

Il Real Madrid arriva a Barcellona forte di un precampionato senza sconfitte. I Blancos hanno iniziato agosto con un pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, prima di ottenere vittorie contro Ferencváros e Deportivo La Coruña. Hanno chiuso la preparazione competitiva il 16 agosto in modo convincente, travolgendo la squadra di Bundesliga FC Schalke 04 con un successo esterno per 3-0, così da presentare una rosa pienamente pronta per l'inizio della Liga.

Precedenti: doppietta di Vinícius e dominio madridista

Le sfide tra Real Madrid ed Espanyol hanno storicamente favorito la squadra della capitale, anche se le partite all'RCDE Stadium sono regolarmente caratterizzate da battaglie fisiche intense. Nel loro più recente incrocio di campionato, nel maggio 2026, il Real Madrid ha ottenuto una vittoria per 2-0 sul campo dell'Espanyol grazie a una doppietta nella ripresa di Vinícius Júnior. L'Espanyol sarà desideroso di cambiare il copione questa volta, facendo affidamento sulla propria solida organizzazione difensiva e sulle rapide transizioni per spezzare il possesso del Madrid.

Probabili formazioni

Espanyol: Dmitrovic; El-Hilali, Riedel, Nunez, Hinojo; Gonzalez, Lozano; Calatrava, Hernandez, Dolan; Fernandez

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella; Valverde, Bernardo; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappe

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore dell'Espanyol Manolo Gonzalez dovrà fare a meno di Javier Puado, Kike Garcia ed Edu Exposito per infortunio in vista di questa partita. Non risultano squalifiche per la squadra di casa e non è stata fornita alcuna probabile formazione confermata. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio con l'evolversi della situazione.

L'allenatore del Real Madrid Jose Mourinho deve invece fare i conti con una lista di assenti più lunga, con Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni e Ferland Mendy tutti indisponibili per infortunio. Non ci sono squalifiche per gli ospiti e non è stato presentato alcun undici iniziale previsto confermato in vista della partita.

Forma

Gli ultimi cinque risultati dell'Espanyol comprendono una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'impegno competitivo più recente è stato il successo casalingo per 3-0 sul Levante in Liga il 16 agosto, che ha garantito un avvio positivo alla stagione di campionato. In precampionato, prima di quel risultato, aveva pareggiato 3-3 con il Middlesbrough ed era stato fermato sul 2-2 dal Burnley.

Nelle ultime cinque partite il Real Madrid ha raccolto quattro vittorie e un pareggio. Ha chiuso il precampionato con un successo per 3-0 sullo Schalke 04 il 16 agosto, dopo la vittoria per 1-0 sul Deportivo de A Coruna del 12 agosto e il successo per 1-2 contro il Ferencvaros dell'8 agosto. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati nel pareggio per 2-2 con la Fiorentina. Il Madrid ha segnato 10 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque uscite, con l'attacco che ha mostrato continuità per tutto il periodo di preparazione.

Testa a testa

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso 0-2 per il Real Madrid all'RCDE Stadium in Liga il 3 maggio 2026. Prima di allora, il Real Madrid aveva vinto 2-0 in casa contro l'Espanyol nel settembre 2025, anche se l'Espanyol aveva ottenuto una vittoria per 1-0 all'RCDE Stadium nel febbraio 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette in Liga, il Real Madrid vanta il bilancio migliore con tre vittorie contro una dell'Espanyol, con una partita andata anch'essa a favore dell'Espanyol. Il risultato più netto di questa serie è stato il 4-1 del Real Madrid nel settembre 2024.