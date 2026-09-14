LaLiga - Game Week 6 15 set 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

L'Elche cerca la prima vittoria stagionale nella Liga contro il Real Madrid, ospite prolifico, all'Estadio Martínez Valero.

Anteprima di Elche-Real Madrid

Sabato l'Elche ha fermato l'Athletic Club sull'1-1, raddoppiando il proprio bottino di punti stagionale nella Liga. La squadra di Martín Anselmi, però, ha subito una media di 2,6 gol a partita in questa stagione ed è ancora senza vittorie. Nella fase finale della scorsa annata aveva messo insieme una striscia di sette gare interne consecutive senza sconfitte nella Liga (4 vittorie, 3 pareggi), e avrà bisogno di tornare a ottenere risultati del genere anche questa volta.

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Sabato il Real Madrid ha battuto comodamente il Rayo Vallecano per 4-1, salendo a 12 punti dopo cinque partite di Liga, con la sconfitta esterna contro il Real Betis come unica macchia fin qui. José Mourinho probabilmente farà turnover qui dopo il recente successo per 2-1 sull'Inter in Champions League e con un derby di Madrid in campionato all'orizzonte.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Kylian Mbappe è diventato il primo giocatore a segnare sei volte nelle prime cinque partite di campionato stagionali del Real Madrid dai tempi di Karim Benzema nel 2021-22.

Le ultime 14 trasferte di campionato del Real Madrid hanno fatto registrare meno di 3,5 gol.

Quattro delle ultime cinque trasferte di campionato del Real Madrid hanno prodotto 6+ cartellini gialli.

Yago Santiago è indisponibile per l'Elche, mentre il Real Madrid è ancora senza Ferland Mendy, Éder Militão e Rodrygo.

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Probabili formazioni

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore dell'Elche Martin Anselmi non ha infortuni o squalifiche elencati negli attuali dati della rosa, anche se ulteriori aggiornamenti potrebbero essere aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Il Real Madrid continua a essere in emergenza in difesa e in attacco. Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy sono tutti assenti confermati per infortunio. Non risultano squalifiche, ma le opzioni di Mourinho restano limitate e la profondità della rosa sarà nuovamente messa alla prova in un periodo fitto di impegni.

Forma

L'Elche non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite ufficiali, raccogliendo un pareggio e quattro sconfitte in questo parziale. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 3-2 contro il Racing Santander, e il 5-0 subito contro il Barcellona a inizio agosto sottolinea la portata della sfida che attende la squadra di Anselmi. In queste cinque partite, l'Elche ha segnato sei gol e ne ha subiti 12, un rendimento che evidenzia problemi in entrambe le fasi.

Le ultime cinque partite del Real Madrid raccontano una storia più variegata. Ha vinto tre volte di fila, battendo Espanyol, Real Sociedad e Malaga, prima che la sconfitta per 1-0 contro il Real Betis del 4 settembre interrompesse la striscia. Il 4-0 sul Malaga e il 4-1 contro la Real Sociedad hanno mostrato la qualità offensiva della squadra quando gira, ma il risultato contro il Betis ha dimostrato che non è immune da giornate storte.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso con una vittoria interna per 4-1 del Real Madrid nella Liga il 14 marzo 2026. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 all'Estadio Martinez Valero nel novembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Real Madrid ha vinto tre volte, con due pareggi e nessuna vittoria per l'Elche.

Classifica

Nell'attuale classifica della Liga, l'Elche è 19°, mentre il Real Madrid occupa il 3° posto.