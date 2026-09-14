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Anteprima di Elche-Real Madrid in Liga

LaLiga
Real Madrid
Elche
K. Mbappe

Anteprima completa della partita tra Elche e Real Madrid nella stagione 2026-27 della Liga. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre e altro ancora.

crest
LaLiga - Game Week 6
Estadio Martinez Valero

L'Elche cerca la prima vittoria stagionale nella Liga contro il Real Madrid, ospite prolifico, all'Estadio Martínez Valero.

Anteprima di Elche-Real Madrid

Sabato l'Elche ha fermato l'Athletic Club sull'1-1, raddoppiando il proprio bottino di punti stagionale nella Liga. La squadra di Martín Anselmi, però, ha subito una media di 2,6 gol a partita in questa stagione ed è ancora senza vittorie. Nella fase finale della scorsa annata aveva messo insieme una striscia di sette gare interne consecutive senza sconfitte nella Liga (4 vittorie, 3 pareggi), e avrà bisogno di tornare a ottenere risultati del genere anche questa volta.

Athletic Club v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Sabato il Real Madrid ha battuto comodamente il Rayo Vallecano per 4-1, salendo a 12 punti dopo cinque partite di Liga, con la sconfitta esterna contro il Real Betis come unica macchia fin qui. José Mourinho probabilmente farà turnover qui dopo il recente successo per 2-1 sull'Inter in Champions League e con un derby di Madrid in campionato all'orizzonte.

vinicius mourinhoGetty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Kylian Mbappe è diventato il primo giocatore a segnare sei volte nelle prime cinque partite di campionato stagionali del Real Madrid dai tempi di Karim Benzema nel 2021-22.
  • Le ultime 14 trasferte di campionato del Real Madrid hanno fatto registrare meno di 3,5 gol.
  • Quattro delle ultime cinque trasferte di campionato del Real Madrid hanno prodotto 6+ cartellini gialli.
  • Yago Santiago è indisponibile per l'Elche, mentre il Real Madrid è ancora senza Ferland Mendy, Éder Militão e Rodrygo.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Probabili formazioni

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Elche - Real Madrid

4-4-1-1
Elche crest
Elche
ELC
Formazione
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoV. ChustV. ChustB. SangareB. Sangareteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteT. MorenteT. MorenteJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarG. ValeraG. ValeraF. NinoF. NinoT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenA. RuedigerA. RuedigerM. CucurellaM. CucurellaT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-1-1
Elche

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • M. Anselmi
  • J. Mourinho

L'allenatore dell'Elche Martin Anselmi non ha infortuni o squalifiche elencati negli attuali dati della rosa, anche se ulteriori aggiornamenti potrebbero essere aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Il Real Madrid continua a essere in emergenza in difesa e in attacco. Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy sono tutti assenti confermati per infortunio. Non risultano squalifiche, ma le opzioni di Mourinho restano limitate e la profondità della rosa sarà nuovamente messa alla prova in un periodo fitto di impegni.

Forma

ELC

ELC - Forma

COR
D1-1
BAR
S0-5
SAN
S3-2
RSO
S2-3
ATH
D1-1
Gol segnato (subito)
6/13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RMA

RMA - Forma

RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
S1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
Gol segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Elche non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite ufficiali, raccogliendo un pareggio e quattro sconfitte in questo parziale. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 3-2 contro il Racing Santander, e il 5-0 subito contro il Barcellona a inizio agosto sottolinea la portata della sfida che attende la squadra di Anselmi. In queste cinque partite, l'Elche ha segnato sei gol e ne ha subiti 12, un rendimento che evidenzia problemi in entrambe le fasi.

Le ultime cinque partite del Real Madrid raccontano una storia più variegata. Ha vinto tre volte di fila, battendo Espanyol, Real Sociedad e Malaga, prima che la sconfitta per 1-0 contro il Real Betis del 4 settembre interrompesse la striscia. Il 4-0 sul Malaga e il 4-1 contro la Real Sociedad hanno mostrato la qualità offensiva della squadra quando gira, ma il risultato contro il Betis ha dimostrato che non è immune da giornate storte.

Precedenti

Testa a testa

ElchePareggioReal Madrid
0
2
3
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
1
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
0
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Elche badge
Elche
ELC
2
FIN
5Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso con una vittoria interna per 4-1 del Real Madrid nella Liga il 14 marzo 2026. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 all'Estadio Martinez Valero nel novembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Real Madrid ha vinto tre volte, con due pareggi e nessuna vittoria per l'Elche.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
S
V
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
S
V
V
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
5311106+410
V
S
V
D
V
5
SivigliaSivigliaSEV
531186+210
V
D
S
V
V
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
V
V
D
D
7
Real BetisReal BetisBET
43015509
V
S
V
V
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
V
D
S
S
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
D
V
V
S
S
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
S
V
S
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
S
S
V
V
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
S
V
D
V
S
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
S
D
V
D
S
14
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
S
V
S
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
S
S
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
S
V
S
D
S
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
D
D
S
D
S
18
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
S
S
D
D
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
S
S
S
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

Nell'attuale classifica della Liga, l'Elche è 19°, mentre il Real Madrid occupa il 3° posto.

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