Champions League - Game Week 1 8 set 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Club Brugge-Aston Villa inizierà l'8 settembre 2026 alle 12:45 EST e alle 17:45 GMT.

Anteprima della partita

La fase campionato della Champions League prende il via con il Club Brugge che ospita l'Aston Villa, vincitore dell'ultima edizione dell'Europa League.

Il Brugge in crescita metterà alla prova un Villa in difficoltà

Il Club Brugge disputa per la 13ª volta, nuovo record belga, la fase a gironi/campionato della UCL dopo aver conquistato il titolo nazionale nella scorsa stagione. In questo campionato ha vinto quattro delle prime cinque partite e ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della UCL in ciascuna delle ultime tre partecipazioni, quindi la fiducia sarà alta.

La vittoria dell'Europa League a maggio è stata un momento enorme per il Villa e per l'allenatore Unai Emery, ma l'ultima campagna nazionale è iniziata in modo turbolento. Ha perso giocatori chiave come Youri Tielemans, Morgan Rogers ed Ezri Konsa, passati a rivali di Premier League, e non è riuscito a segnare nelle prime tre partite di Premier League di questa stagione. Sotto la guida di Emery, però, il Villa è stato eccellente nelle competizioni UEFA, perdendo solo tre delle ultime 21 gare della fase a gironi/campionato (16V, 2N) e vincendo otto delle 12 partite di UCL disputate con lo spagnolo.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Le ultime 15 partite del Club Brugge in UCL hanno tutte fatto registrare oltre 2,5 gol.

Dall'inizio della UCL 2024-25, solo il Barcellona (44) ha subito più gol del Club Brugge (43).

Il Villa ha mantenuto la porta inviolata in nove delle ultime 16 partite europee.

Il nuovo acquisto del Villa Johan Manzambi e l'assente di lungo corso Amadou Onana restano fuori, ma Joao Gomes può giocare in Champions League nonostante una squalifica di tre partite in ambito nazionale.

L'attaccante del Villa Nicolas Jackson ha preso parte a cinque gol in dieci presenze in UCL con il Bayern nella scorsa stagione (3 gol, 2 assist).

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Probabili formazioni

Brugge (4231): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi.

Villa (4231): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Notizie sulle squadre e rose

Il Club Brugge è allenato da Ivan Leko, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Nessuna probabile formazione è stata confermata prima della partita e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery non ha confermato un undici titolare previsto, e negli ultimi dati disponibili non risultano infortuni o squalifiche. Le notizie sulle squadre di entrambe le formazioni saranno aggiornate non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Stato di forma

Il Club Brugge ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse due. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Gent nella Belgian First Division A il 30 agosto. Prima di allora, il Brugge ha battuto il Cercle Brugge 1-0 e ha vinto 3-0 in trasferta contro l'OH Leuven, con anche un successo interno per 3-0 contro il Kortrijk in questa serie. L'unica altra sconfitta è arrivata contro l'Union St. Gilloise nella Supercoppa belga, terminata 1-1 prima del ko ai rigori. Nelle cinque partite, il Brugge ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

L'Aston Villa ha perso tutte le ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 in Premier League contro l'Arsenal il 31 agosto. Prima di allora, il Villa è stato battuto 4-0 dal Brighton, ha perso 2-1 contro il Borussia Moenchengladbach in amichevole, è caduto 2-1 contro il Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA e ha perso 2-1 contro il Bayern Monaco nel pre-campionato. Il Villa ha segnato tre gol e ne ha subiti dieci in queste cinque gare.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale al 12 marzo 2025, quando l'Aston Villa ha battuto il Club Brugge 3-0 in Champions League al Villa Park. Prima di allora, il Villa aveva vinto anche la gara d'andata per 3-1 allo Jan Breydel Stadion il 4 marzo 2025. L'unico precedente incontro nel dataset aveva visto il Club Brugge battere l'Aston Villa 1-0 in casa in Champions League il 6 novembre 2024. Nei tre precedenti registrati, l'Aston Villa conta due vittorie contro una del Club Brugge, con il Villa che ha segnato sei gol contro i due del Brugge.

Classifica

Nella classifica della Champions League, sia il Club Brugge sia l'Aston Villa sono attualmente indicati al primo posto.