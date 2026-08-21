Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Brentford-Tottenham Hotspur inizia il 22 ago 2026 alle 12:30 EST e alle 17:30 GMT.

Il Brentford punta a fare ancora meglio

Solo la differenza reti ha impedito alle Bees di qualificarsi per l'Europa a maggio, ma il club si è mosso bene sul mercato. In questa estate ha speso oltre 60 milioni di sterline, battendo il proprio record di trasferimento per ingaggiare il centrocampista internazionale maliano Mamadou Sangare dal Lens, aggiungendo inoltre giocatori già affermati in Premier League come Callum Wilson e Jaidon Anthony per aumentare le opzioni offensive.

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Thiago è fondamentale

Il talismano brasiliano Igor Thiago può replicare le sue prodezze della scorsa stagione? Ha fatto abbastanza per guadagnarsi un posto al Mondiale con il Brasile, ma ha segnato una volta nelle ultime sei partite della sua squadra, mostrando che il 27enne può essere un giocatore discontinuo. Resta comunque il fatto che il suo bottino di 22 gol è stato superato soltanto dai 27 di Erling Haaland.

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L'arrivo di Sangare aggiunge mordente al centrocampo del Brentford

Quando il Lens è andato vicino a negare al PSG il titolo di Ligue 1 nella scorsa stagione, Mamadou Sangaré è stato decisivo. Il centrocampo del Brentford ha perso Jordan Henderson e Christian Nørgaard nelle ultime due stagioni, anche se Sangaré offrirà caratteristiche diverse. Le statistiche Opta della scorsa stagione hanno mostrato che solo Elliot Anderson ed Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen hanno avuto una media più alta di recuperi del possesso nei cinque maggiori campionati europei. L'allenatore Andrews è entusiasta del suo arrivo e ha detto che offre alla squadra qualcosa che prima non aveva.

Dipendenza dalle palle inattive

Il Brentford ha segnato 10 gol da palla inattiva la scorsa stagione: è stato il suo dato più basso a pari merito in una stagione di Premier League, e solo tre squadre della divisione hanno fatto peggio. Eppure nessun club del campionato dipendeva più di lui da punizioni, calci d'angolo e rimesse laterali per creare tiri. Il 41,2% dei suoi tiri è arrivato da situazioni di palla inattiva; solo Union Berlin e Getafe hanno fatto registrare cifre più alte in questo dato nei cinque maggiori campionati europei.

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Gli Spurs, dopo i grandi investimenti, vogliono dimenticare un terribile 2025-26

Tutti e sei gli arrivi di primo piano hanno impressionato nel precampionato del Tottenham, che la scorsa stagione ha evitato per un soffio la retrocessione. La nuova coppia di centrocampo da 185 milioni di sterline composta da Sandro Tonali e Mateus Fernandes spicca particolarmente, così come i difensori Marcos Senesi e Jan Paul van Hecke. Potrebbero servire già alla prima giornata, con il difensore di punta Micky van de Ven che non ha giocato neppure un secondo nel precampionato. Anche Pedro Porro, Mohammed Kudus e Destiny Udogie non hanno preso parte al precampionato, il che significa che il nuovo terzino sinistro Andy Robertson dovrebbe partire titolare. Il 20enne Archie Gray potrebbe essere destinato a partire dal primo minuto come terzino destro. Il giovane jolly ha indossato la fascia del club nel precampionato dopo il trasferimento di Cristian Romero all'Atletico Madrid.

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Probabili formazioni

Brentford (433): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter; Janelt, Sangare, Jensen; Ouattara, Thiago, Schade.

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson; Tonali, Bergvall; Moore, Gallagher, Tel; Richarlison.

Notizie sulle squadre e rose

Keith Andrews dovrà fare a meno di Yehor Yarmoliuk e Sepp van den Berg per infortunio mentre il Brentford prepara la partita d'esordio. Non è stata confermata alcuna probabile formazione titolare e sono attesi ulteriori aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Tottenham arriva con una lunga lista di infortunati che metterà alla prova fin dall'inizio la profondità della rosa di De Zerbi. Wilson Odobert, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mateus Fernandes, James Maddison e Dominic Solanke sono tutti indisponibili. Non è stata fornita alcuna probabile formazione e l'attività del club sul mercato, ancora in corso, potrebbe ancora cambiare il quadro prima del calcio d'inizio.

Forma

Le ultime cinque partite del Brentford raccontano di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata una vittoria per 4-2 contro il Rennes in un'amichevole precampionato, mentre l'ultima partita di Premier League della scorsa stagione si è chiusa sull'1-1 contro il Liverpool. Le Bees hanno anche pareggiato 2-2 con il Crystal Palace prima di subire una sconfitta per 3-0 contro il Manchester City, con una vittoria per 3-0 contro il West Ham a completare questa serie. In queste cinque partite hanno segnato nove gol e ne hanno subiti sette.

Le ultime cinque partite del Tottenham raccontano di quattro vittorie e un pareggio, anche se questo bilancio si basa quasi interamente su amichevoli precampionato. L'uscita più recente è stata un pareggio per 1-1 con il Getafe, mentre prima aveva battuto il Chelsea 2-1 in amichevole. Gli Spurs hanno ottenuto anche vittorie contro Sydney FC, Auckland FC e Milton Keynes Dons durante il loro programma di precampionato. L'assenza di partite ufficiali rende difficile valutare il loro stato di forma in vista dell'esordio in Premier League.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre è terminato 0-0 al Gtech Community Stadium nel gennaio 2026. Il Tottenham ha vinto la sfida d'andata 2-0 in casa nel dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Premier League, gli Spurs ne hanno vinte tre, il Brentford nessuna, mentre due partite sono finite in parità, con il Tottenham autore di 10 gol contro i tre del Brentford in questa serie.