Bundesliga - Game Week 3 13 set 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Elversberg-Bayern Monaco inizierà il 13 settembre 2026 alle 11:30 EST e alle 15:30 GMT.

La neopromossa spera di tenere testa ai giganti bavaresi del Bayern

L'Elversberg ha iniziato in modo favoloso la sua avventura in Bundesliga, vincendo le prime due partite dopo la promozione nella massima serie per la prima volta nella sua storia. È stata un'ascesa fulminea per un piccolo club che era ancora nella quarta divisione del calcio tedesco nel 2022. Sono arrivati successi ricchi di gol contro il Leverkusen (3-2) e il Borussia Mönchengladbach (4-3). L'attaccante francese David Mokwa è andato a segno in entrambe le partite.

Getty Images

Incredibilmente, Harry Kane non è andato a segno nella vittoria per 5-1 del Bayern contro lo Stoccarda all'esordio stagionale. Joshua Kimmich ha servito due assist, così come il nuovo acquisto estivo Ismael Saibari. Ancora più incredibilmente, il Bayern ha ottenuto soltanto un pareggio per 0-0 con lo Schalke nella partita successiva. È stata una sorpresa, considerando che i bavaresi avevano totalizzato un punteggio complessivo di 42-2 contro lo Schalke nei 12 precedenti incontri. La squadra di Vincent Kompany sarà desiderosa di tornare alla vittoria.

Getty Images

Probabili formazioni

Elversberg (4231): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Notizie sulle squadre e rose

L'Elversberg dovrà fare a meno di Luis Seifert per infortunio, mentre Vincent Wagner deve scontare una squalifica. Aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Il Bayern Monaco si presenta a questa sfida con David Santos Daiber e Tarek Buchmann fermi per infortunio. Vincent Kompany non ha squalifiche con cui fare i conti, anche se forma fisica e disponibilità di Jamal Musiala, che di recente ha rivelato un periodo di malattia, saranno monitorate in vista della partita.

Forma

L'Elversberg ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, con l'unica macchia rappresentata da un pareggio per 1-1 in un'amichevole precampionato contro il Maiorca. Il risultato più recente è stato il successo per 4-3 in Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach, mentre in precedenza nella stagione di campionato aveva battuto anche il Bayer Leverkusen per 3-2. Nelle ultime cinque partite, l'Elversberg ha segnato 12 gol e ne ha subiti sette, mostrando sia intenzioni offensive sia vulnerabilità difensive.

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, pareggiandone una. L'uscita più recente è stato lo 0-0 in Bundesliga sul campo dello Schalke 04, mentre il risultato di spicco in questa serie è stato il 5-1 in campionato contro il VfB Stoccarda alla 1ª giornata. Il Bayern ha segnato 12 gol e ne ha subito uno nelle quattro partite in cui è andato a segno, a sottolineare come il digiuno contro lo Schalke sia stato un episodio isolato rispetto alla sua produzione abituale.

Precedenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Elversberg e Bayern Monaco.

Classifica

In Bundesliga, l'Elversberg occupa attualmente il quarto posto, mentre il Bayern Monaco è sesto dopo le prime due giornate.