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Bundesliga
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Anteprima Bundesliga: Elversberg-Bayern Monaco

Bundesliga
H. Kane
Bayern Monaco
Elversberg

Anteprima completa della sfida tra Elversberg e Bayern Monaco in Bundesliga. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, trasferimenti e altro ancora.

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Bundesliga - Game Week 3
Ursapharm-Arena

Elversberg-Bayern Monaco inizierà il 13 settembre 2026 alle 11:30 EST e alle 15:30 GMT.

La neopromossa spera di tenere testa ai giganti bavaresi del Bayern

L'Elversberg ha iniziato in modo favoloso la sua avventura in Bundesliga, vincendo le prime due partite dopo la promozione nella massima serie per la prima volta nella sua storia. È stata un'ascesa fulminea per un piccolo club che era ancora nella quarta divisione del calcio tedesco nel 2022. Sono arrivati successi ricchi di gol contro il Leverkusen (3-2) e il Borussia Mönchengladbach (4-3). L'attaccante francese David Mokwa è andato a segno in entrambe le partite.

FBL-GER-BUNDESLIGA-ELVERSBERG-LEVERKUSENGetty Images

Incredibilmente, Harry Kane non è andato a segno nella vittoria per 5-1 del Bayern contro lo Stoccarda all'esordio stagionale. Joshua Kimmich ha servito due assist, così come il nuovo acquisto estivo Ismael Saibari. Ancora più incredibilmente, il Bayern ha ottenuto soltanto un pareggio per 0-0 con lo Schalke nella partita successiva. È stata una sorpresa, considerando che i bavaresi avevano totalizzato un punteggio complessivo di 42-2 contro lo Schalke nei 12 precedenti incontri. La squadra di Vincent Kompany sarà desiderosa di tornare alla vittoria.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Probabili formazioni

Elversberg (4231): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Elversberg - Bayern Monaco

Allenatore

L'Elversberg dovrà fare a meno di Luis Seifert per infortunio, mentre Vincent Wagner deve scontare una squalifica. Aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Il Bayern Monaco si presenta a questa sfida con David Santos Daiber e Tarek Buchmann fermi per infortunio. Vincent Kompany non ha squalifiche con cui fare i conti, anche se forma fisica e disponibilità di Jamal Musiala, che di recente ha rivelato un periodo di malattia, saranno monitorate in vista della partita.

Forma

ELV

ELV - Forma

MLL
D1-1
FCL
V4-1
DUI
V1-3
B04
V3-2
BMG
V3-4
Gol segnato (subito)
15/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
FCB

FCB - Forma

HDH
V2-4
BVB
V1-2
VFB
V5-1
OSN
V1-4
S04
D0-0
Gol segnato (subito)
15/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Elversberg ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, con l'unica macchia rappresentata da un pareggio per 1-1 in un'amichevole precampionato contro il Maiorca. Il risultato più recente è stato il successo per 4-3 in Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach, mentre in precedenza nella stagione di campionato aveva battuto anche il Bayer Leverkusen per 3-2. Nelle ultime cinque partite, l'Elversberg ha segnato 12 gol e ne ha subiti sette, mostrando sia intenzioni offensive sia vulnerabilità difensive.

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali, pareggiandone una. L'uscita più recente è stato lo 0-0 in Bundesliga sul campo dello Schalke 04, mentre il risultato di spicco in questa serie è stato il 5-1 in campionato contro il VfB Stoccarda alla 1ª giornata. Il Bayern ha segnato 12 gol e ne ha subito uno nelle quattro partite in cui è andato a segno, a sottolineare come il digiuno contro lo Schalke sia stato un episodio isolato rispetto alla sua produzione abituale.

Precedenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Elversberg e Bayern Monaco.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
220071+66
V
V
2
FriburgoFriburgoSCF
220051+46
V
V
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
V
V
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
V
V
5
Magonza 05Magonza 05M05
211050+54
V
D
6
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211051+44
D
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
V
S
8
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210143+13
S
V
9
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
210156-13
V
S
10
Werder BremaWerder BremaSVW
210145-13
V
S
11
FC ColoniaFC ColoniaKOE
210146-23
S
V
12
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
S
D
13
FrancoforteFrancoforteSGE
201147-31
S
D
14
Schalke 04Schalke 04S04
201103-31
D
S
15
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
201137-41
S
D
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
S
S
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
200237-40
S
S
18
AmburgoAmburgoHSV
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Bundesliga, l'Elversberg occupa attualmente il quarto posto, mentre il Bayern Monaco è sesto dopo le prime due giornate.

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