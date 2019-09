Ancelotti lancia il Napoli: "Protagonisti in Champions, vogliamo passare il turno"

Ancelotti, via Twitter, punta in alto alla vigilia di Napoli-Liverpool: "In Champions col chiaro obiettivo di essere protagonisti e passare il turno".

Mentre il si prepara per la super sfida di contro il di Klopp, Carlo Ancelotti non si nasconde e dichiara attraverso il suo profilo Twitter la volontà di essere protagonisti in questa edizione della coppa europea.

Segui Lecce-Napoli in diretta streaming su DAZN

“Oggi debuttiamo in Champions League con il chiaro obiettivo di essere protagonisti e passare il turno. Forza Napoli!”

Nella scorsa edizione fu proprio la sconfitta contro il Liverpool ad Anfield a decretare l’eliminazione del Napoli dalla Champions League, anche se il precedente al San Paolo è decisamente più sorridente per i partenopei. Affrontare i campioni in carica sarà in ogni caso un grande test per verificare lo stato della squadra di Ancelotti.

Oggi debuttiamo in Champions League con il chiaro obiettivo di essere protagonisti e passare il turno. Forza Napoli! #UCL #ForzaNapoliSempre



Today is our Champions League debut with the clear set objective of being competitive and moving through this round. Forza Napoli! pic.twitter.com/xWq1BLkDSo — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 17, 2019

Con il suo tweet, il tecnico emiliano, espone chiaramente gli obiettivi europei del Napoli e cioè di ottenere il passaggio del turno, che in questa edizione sembra più abbordabile, dove e fanno meno paura rispetto al della passata stagione, mentre col Liverpool gli scontri saranno di alto livello.

Ma le ambizioni di Ancelotti non si limitano al passaggio del turno: vuole stupire tutta Europa ed essere fra le protagoniste, facendo quel salto di qualità per il quale è stato chiamato sulla panchina del Napoli.