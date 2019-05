Ajax-Tottenham, De Ligt dal sogno all'incubo in 90 minuti

De Ligt aveva realizzato il goal del momentaneo vantaggio dell'Ajax, ma poi ha avuto le sue responsabilità nei goal della rimonta del Tottenham.

La sconfitta dell' e dei suoi grandi talenti è arrivato nel modo più crudele, proprio quando l'ultima impresa sembrava ormai essere compiuta.

Il ha eliminato la squadra che aveva fatto innamorare tutti gli amanti del calcio in questa edizione della Champions, ma allo stesso tempo ne ha messo in evidenza i limiti di gioventù.

Un esempio su tutti è quello di Matthijs De Ligt, praticamente perfetto nel primo tempo e autore del goal che aveva sbloccato la partita con un altro stacco di testa imperioso dopo quello contro la .

4 - Matthijs de Ligt (19 anni e 269 giorni) è il quarto più giovane giocatore a segnare in una semifinale di dopo Kylian Mbappé (18 anni e 140 giorni), Obafemi Martins (18 anni e 197 giorni) e Nordin Wooter (19 anni e 237 giorni). Colosso.#UCL #AjaxTottenham pic.twitter.com/1JmYit6kfm — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 8, 2019

Nel secondo tempo però, quando il Tottenham si è gettato in avanti, i suoi 19 anni si sono sentiti tutti. Specie quando in campo è entrato Fernando Llorente, che con la sua fisicità lo ha messo in seria difficoltà.

Quella che poteva essere la serata della definitiva consacrazione si è dunque trasformata in un incubo per De Ligt, sul quale c'è da tempo il forte interesse dei top club europei e soprattutto della Juventus, che lo ha indicato come primo obiettivo per svecchiare la difesa.

Il valore di De Ligt chiaramente non si discute e forse questa amarissima delusione potrebbe rivelarsi addirittura un bene per il suo futuro e per la sua carriera. D'altronde la sua maturità l'ha mostrata una volta di più quando si è presentato a parlare al termine della partita.

