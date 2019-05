Ajax Campione d'Olanda: matematica arrivata all'ultima giornata

L'Ajax vince la Eredivise 2018/2019 grazie al successo contro il Graafschap: doppietta campionato-coppa, ma rimane la delusione Champions.

Il titolo era stato conquistato virtualmente nello scorso weekend, con un 1% di possibilità nelle mani del al quale nessuno però minimamente. Niente vittoria con dieci e pià goal di scarto da parte del PSV: dopo la Coppa d' , l' di Ten Hag conquista anche il campionato. Eredivisie ai Lancieri.

Dopo la clamorosa caduta del PSV in casa dell'AZ nello scorso turno di campionato, nell'ultima giornata di Eredivise l'Ajax ha conquistato i tre punti anche contro il Graafschap, già sicuro di dover giocare i playout ma comunque sceso in campo con il coltello tra i denti per preparsi al meglio alla sfida extra per determinare la permanenza nella massima serie.

Erano tre i punti di distanza tra PSV e Ajax a novanta minuti dal termine, con una differenza reti di +14 però in favore della squadra di Ten Hag. In parole povere, poteva bastare anche una sconfitta roboante e diverse reti da parte del team di Eindhoven per laurearsi comunque campioni.

Nonostante la vittoria dell'Eredivisie, ufficial dopo le reti di Schone, Tadic e Tagliafico, l'Ajax ha comunque il rammarico di non poter lottare fino all'ultimo per la tripletta di trofei, dopo essere stata eliminata dalle semifinali di all'ultimissimo secondo. In un turbine di emozioni, positive o negative a seconda della prospettiva, firmate Lucas e .

Grandi festeggiamenti comunque per l'Ajax, che non centrava la doppietta coppa-campionato addirittura dal 2002. Da lì in avanti la squadra di Amsterdam non è riuscita ad ottenere grandi riconoscimenti in Europa, uscendo quasi sempre nelle prime fasi dei tornei, eccezion fatta per la finale di del 2017.

Nonostante De Jong, De Ligt e probabilmente qualche altro titolare lascerà la squadra di Ten Hag nelle prossime settimane, l'Ajax ha recuperato visibilità agli occhi del mondo, imbastendo nuovamente un buon compromesso tra cessioni milionarie e consapevolezza di poter tenere in squadra campioncini per raccoglierne l'eredità.

Dopo la grande stagione di Champions 2018/2019, tutta l'Europa attende l'Ajax al varco dal prossimo settembre. Intanto l'Olanda, nella sua interezza, è sua.