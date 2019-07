Aggressione a Ozil, Kolasinac ci scherza su: "Penso che stiamo bene"

Kolasinac e Ozil vittime di un aggressione da parte di malintenzionati: il terzino bosniaco chiude la vicenda col sorriso e un post su Twitter.

Poteva finir male l'aggressione subita ieri in auto da Mesut Ozil a Londra, da parte di un gruppo di malviventi armati di coltelli, forse per rubare il SUV guidato dal tedesco. Ma fortunatamente, anche grazie al coraggio e alla tempestività di intervento del suo compagno di squadra Sead Kolasinac, che ha affrontato due degli aggressori a mani nude, mettendoli in fuga, tutto è finito senza conseguenze e i due protagonisti involontari della vicenda stanno bene.

Dopo le rassicurazioni dell' , oggi c'è stata anche la conferma di uno dei due calciatori dei Gunners, Sead Kolasinac, che ha voluto chiudere la vicenda con un post su Twitter con una foto che ritrae lui e Ozil in salute e sorridenti.

"Penso che stiamo bene", è stato il commento ironico dell'esterno mancino bosniaco, con tanto di emoticon dei pugni che ha usato per allontanare i malviventi e faccina divertita.

I tifosi dell'Arsenal e gli amanti del calcio, insomma, possono star tranquilli. Per Ozil e Kolasinac tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per l'aggressione subita.