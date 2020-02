L'agente di Hysaj attacca: "Ancelotti lo aveva distrutto"

9 presenze con Gattuso nel giro di un paio di mesi, dopo averne totalizzate soltanto 5 sotto la gestione di Carlo Ancelotti da inizio stagione. Elseid Hysaj ha ritrovato il campo e la fiducia negli ultimi tempi.

"Ancelotti lo aveva distrutto del punto di vista dell’autostima, gli aveva tolto le certezze. A non ha fatto bene, altrimenti non sarebbe stato esonerato. Preferisco non parlare dei rapporti tra l’allenatore ed i calciatori, ma tanti giocatori sono stati annientati da Ancelotti".