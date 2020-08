11 vittorie su 11 in Champions League: nessuno come il Bayern nella storia

La squadra di Flick ha fatto registrare un dato mai visto nelle precedenti edizioni della competizione europea: il 100% di successi.

Certo, si è trattato di una competizione diversa, a causa del coronavirus, certo, si sono giocate due gare in meno, ovvero il ritorno dei quarti e delle semifinali, ma il ha dimostrato di essere di gran lunga la più forte della , conquistata dopo vittorie roboanti.

Se la finale è stata decisa dal solo centro di Coman, nelle gare precedenti al , la formazione di Flick ha vinto le gare in maniera incredibile, segnando otto goal al , sette al tra andata e ritorno degli ottavi di finale, e ancora sei alla e sette al .

Il Bayern ha vacillato solamente contro l' nella fase a gironi, vincendo di misura per 3-2, per il resto ha sempre dominato. Facendo registrare un record mai visto in Champions o Coppa dei Campioni: undici successi su undici, il 100% di vittorie dalla prima gara del torneo alla finale.

Era la squadra favorita alla vigilia del match contro il PSG e si è rivelata essere realmente la squadra vincitrice della Champions, nonostante un buon equilibrio dell'ultimo atto del torneo, gara comunque a sè ed aperta ad ogni risultato, nonostante lo strapotere precedente di Lewandowski e compagni.

Tra l'altro il Bayern è riuscito a mettere insieme 42 reti in 11 gare, per una media di più di quattro a gara. Un dato incredibile che non poteva far altro se non consegnare la Champions nelle mani dei bavaresi, pronti a ricoprire il ruolo di favorita assoluta anche per il 2020/2021.

Del resto tutti i big rimarranno e con qualche accorgimento nei vari reparti, il Bayern, senza rivoluzioni a differenza di Barcellona e , per dirne due, potrà combattere per il settimo titolo europeo, ovvero il numero di Champions vinte dal , seconda forza della competizione dopo il .