Zirkzee è una pista calda: perché la Juventus lo vuole e cosa può portare l'olandese al gioco di Thiago Motta

L'ex giocatore del Bologna sta faticando a Manchester e può tornare in Italia: un trasferimento che, dal punto di vista bianconero, avrebbe senso.

Di Joshua Zirkzee alla Juventus si parla ormai da tempo immemore. Da quando l'attaccante olandese, che oggi vive un incubo sportivo al Manchester United, era ancora un giocatore del Bologna. Anche se alla fine il più vicino a prenderlo, prima del trasferimento in Inghilterra, era stato il Milan.

Un feeling, quello tra Zirkzee e la Juve, di lunga data. E che non poteva non tornare di moda oggi che l'allenatore bianconero è Thiago Motta, colui che ha rilanciato la carriera dell'ex Bayern in Emilia. Si ragiona sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, condizioni che troverebbero favorevole lo United.

Gli inglesi, del resto, si sono già resi conto di aver commesso un errore in estate nello spendere 42 milioni e mezzo di euro per Zirkzee. Poco adatto alla Premier League, poco adatto - come tanti altri - per una squadra e una società costantemente sull'orlo del caos.

E così, riecco la Juventus. Per un trasferimento, qualora davvero si concretizzasse a metà stagione durante il mercato di gennaio, che avrebbe discretamente senso.