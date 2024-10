Zaniolo torna in Nazionale dopo quasi 7 mesi: una grande chance da non fallire

L'attaccante dell'Atalanta prende il posto dello squalificato Pellegrini: chiara opportunità per provare a scalare le gerarchie in azzurro.

Una convocazione che sembrava essere slittata al prossimo round di novembre, arrivata sì ma per via 'secondaria': alla fine Nicolò Zaniolo ce l'ha fatta a tornare in Nazionale.

L'attaccante dell'Atalanta è stato chiamato da Luciano Spalletti in sostituzione di Lorenzo Pellegrini, espulso contro il Belgio e dunque squalificato per il prossimo match di Nations League in programma lunedì contro Israele.

Per Zaniolo un ritorno a sorpresa, a quasi sette mesi dall'ultima convocazione in azzurro in occasione della tournée statunitense andata in scena a marzo.