Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia: il perché della decisione, la verità sull'infortunio e quando torna in campo

Nicolò Zaniolo dà forfait. E non solo non parteciperà alla prossima partita dell'Italia, in programma lunedì sera contro la Turchia, ma nemmeno alle successive.
L'attaccante dell'Udinese lascia il ritiro e torna a casa, a Udine. Senza, dunque, mettersi a disposizione di Roberto Mancini dopo essere già stato mandato in tribuna contro il Belgio.
Perché dunque Zaniolo non giocherà in Nazionale nelle prossime due settimane? Il motivo e le sue condizioni fisiche.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.