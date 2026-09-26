Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia: il perché della decisione, la verità sull'infortunio e quando torna in campo

Zaniolo, come rivelato da Sky Sport, non ha recuperato da un infortunio muscolare e articolare rimediato nei giorni scorsi e per questo ha alzato bandiera bianca.

Il mancino era già stato costretto ai box per alcune settimane durante un non semplice avvio di stagione. Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra: questo rivelavano gli esami effettuati alla fine di agosto, dopo l'infortunio rimediato nella parte finale della gara d'esordio del nuovo campionato pareggiata in casa contro il Como.

I tempi di recupero dell'ex giocatore di Roma, Atalanta e Fiorentina erano stati stimati in tre-quattro settimane. Il rientro è avvenuto in linea con le previsioni, prima di nuovi problemi e nuovi patimenti.