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Zaniolo ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia: il perché della decisione, la verità sull'infortunio e quando torna in campo

Italia
UEFA Nations League A
Udinese
N. Zaniolo

L'attaccante dell'Udinese, già assente contro il Belgio, non sarà a disposizione di Mancini nemmeno per le prossime partite: la motivazione del suo forfait.

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Nicolò Zaniolo dà forfait. E non solo non parteciperà alla prossima partita dell'Italia, in programma lunedì sera contro la Turchia, ma nemmeno alle successive.

L'attaccante dell'Udinese lascia il ritiro e torna a casa, a Udine. Senza, dunque, mettersi a disposizione di Roberto Mancini dopo essere già stato mandato in tribuna contro il Belgio.

Perché dunque Zaniolo non giocherà in Nazionale nelle prossime due settimane? Il motivo e le sue condizioni fisiche.


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  • L'INFORTUNIO DI ZANIOLO

    Zaniolo, come rivelato da Sky Sport, non ha recuperato da un infortunio muscolare e articolare rimediato nei giorni scorsi e per questo ha alzato bandiera bianca.

    Il mancino era già stato costretto ai box per alcune settimane durante un non semplice avvio di stagione. Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra: questo rivelavano gli esami effettuati alla fine di agosto, dopo l'infortunio rimediato nella parte finale della gara d'esordio del nuovo campionato pareggiata in casa contro il Como.

    I tempi di recupero dell'ex giocatore di Roma, Atalanta e Fiorentina erano stati stimati in tre-quattro settimane. Il rientro è avvenuto in linea con le previsioni, prima di nuovi problemi e nuovi patimenti.

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  • IN TRIBUNA CONTRO IL BELGIO

    Proprio per questo motivo, per il protrarsi dei problemi fisici, Zaniolo non è stato portato nemmeno in panchina venerdì sera, nella gara malamente persa per 2-0 dall'Italia contro il Belgio.

    Roberto Mancini lo stima, per primo lo ha portato in Nazionale quand'era giovanissimo. Ma il nuovo guaio fisico degli ultimi giorni non è stato ancora assorbito. Da qui la decisione di spedire Zaniolo in tribuna assieme ad altri convocati, come Vergara e Sebastiano Esposito.

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  • I 45 MINUTI CONTRO IL CAGLIARI

    Che Zaniolo non fosse ancora al 100% della condizione, del resto, era apparso evidente già nell'ultima partita giocata dall'Udinese prima della sosta: quella persa al Bluenergy Stadium contro il Cagliari.

    In quell'occasione l'ex giallorosso, apparentemente recuperato qualche giorno prima, è stato schierato dal primo minuto da Runjaic. Ma ha combinato molto poco, facendosi ammonire e non riuscendo a incidere in attacco.

    Il suo allenatore, così, ha deciso di toglierlo dal campo già dopo la fine del primo tempo: Zaniolo non è rientrato per la ripresa, rimanendo negli spogliatoi e lasciando il posto a Chakvetadze.

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  • QUANDO TORNA IN CAMPO

    La speranza di Zaniolo e dell'Udinese, naturalmente, è quella che la sosta lunga del campionato permetta al calciatore di recuperare la condizione nel migliore dei modi.

    La prossima partita dell'Udinese sarà in posticipo: è infatti in programma lunedì 12 ottobre all'Olimpico Grande Torino, contro i granata.

    Zaniolo dovrebbe esserci, a meno di ulteriori ricadute: due settimane e passa sono parecchie per recuperare. Intanto, però, niente Italia.

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