Zaniolo all'Atalanta, il contributo di solidarietà: quanti soldi vanno all'Inter, alla Fiorentina e alla Roma

Il trasferimento del mancino a Bergamo fa felici altri quattro club, Entella compresa: le somme destinate da ognuno tra il prestito e il riscatto.

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. Il club bergamasco ha annunciato ufficialmente nel pomeriggio di venerdì il ritorno in Italia dell'ex giocatore della Roma, dopo aver raggiunto nei giorni scorsi un accordo con il Galatasaray.

Sorride la Dea campione d'Europa in carica, che si assicura un talento desideroso di riscatto. Sorride Gian Piero Gasperini, che si ritrova in casa un potenziale sostituto di Koopmeiners, qualora l'olandese dovesse salpare verso altri lidi. Ma sorridono, in maniera evidentemente minore, anche altre quattro formazioni italiane, dalla Roma all'Inter.

Cosa c'entrano con Zaniolo? C'entrano, perché si tratta delle quattro squadre italiane per le quali è previsto il contributo di solidarietà dell'UEFA, avendo fatto crescere il calciatore nei propri settori giovanili o anche in prima squadra fino al compimento del 23° anno di età.