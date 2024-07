Zaniolo all'Atalanta, è ufficiale: cifre e durata del contratto

Nicolò Zaniolo torna in Serie A, ufficiale il suo trasferimento all’Atalanta: le cifre dell’operazione col Galatasaray e la durata del contratto.

Il desiderio di far ritorno in Italia adesso si è trasformato in realtà.

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atalanta, che lo ha “strappato” alla concorrenza della Fiorentina, altro club fortemente interessato al talento azzurro.

Un anno e mezzo dopo l’addio alla Roma e al nostro campionato, avvenuto a febbraio del 2023, per Zaniolo si aprono nuovamente le porte della Serie A.

Una nuova occasione per mostrare tutto il suo talento: Zaniolo ha scelto l’Atalanta e la “cura Gasperini” per ripartire e mettere in mostra tutto il suo talento.