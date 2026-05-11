Zaccagni gioca la finale di Coppa Italia contro l'Inter? Le condizioni del capitano della Lazio e le scelte di Sarri

Mattia Zaccagni punta con decisione alla finale di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo il forfait nell’ultima gara di campionato, proprio contro i nerazzurri di Chivu, il capitano della Lazio resta sotto osservazione, ma da Formello arrivano segnali positivi sulle sue condizioni.

L’attaccante biancoceleste era stato fermato da un pestone subito durante l’allenamento di venerdì e solo nelle prossime ore Sarri scioglierà definitivamente la riserva sul suo impiego dal primo minuto. Il clima, però, è di forte ottimismo.

Il numero 10 è stato risparmiato dopo la contusione rimediata al piede e, salvo sorprese, sarà regolarmente in campo nella finale contro i nerazzurri.