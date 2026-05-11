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Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Zaccagni gioca la finale di Coppa Italia contro l'Inter? Le condizioni del capitano della Lazio e le scelte di Sarri

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Ottimismo in casa Lazio dopo la contusione al piede: Sarri prepara il rientro dal 1’ nella finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro i nerazzurri.

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Mattia Zaccagni punta con decisione alla finale di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo il forfait nell’ultima gara di campionato, proprio contro i nerazzurri di Chivu, il capitano della Lazio resta sotto osservazione, ma da Formello arrivano segnali positivi sulle sue condizioni.

L’attaccante biancoceleste era stato fermato da un pestone subito durante l’allenamento di venerdì e solo nelle prossime ore Sarri scioglierà definitivamente la riserva sul suo impiego dal primo minuto. Il clima, però, è di forte ottimismo.

Il numero 10 è stato risparmiato dopo la contusione rimediata al piede e, salvo sorprese, sarà regolarmente in campo nella finale contro i nerazzurri.

  • SARRI SI AFFIDA A ZACCAGNI

    Maurizio Sarri vuole una Lazio completamente diversa rispetto a quella vista nell’ultimo confronto con l’Inter.

    Il tecnico biancoceleste è convinto che con uno Zaccagni ‘all’altezza’ e il ritorno dei titolari lasciati inizialmente a riposo la squadra possa tornare competitiva.

    L’allenatore cerca qualità, strappi offensivi e maggiore incisività negli ultimi metri, caratteristiche che considera fondamentali per mettere in difficoltà la difesa interista.

    Zaccagni, oltre al peso tecnico, rappresenta anche il principale riferimento emotivo della squadra. Dopo il 3-0 subito sabato, Sarri ha chiesto una reazione di orgoglio e intensità, puntando proprio sull’esperienza e sulla personalità del capitano per guidare il gruppo nella partita più importante della stagione.

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  • ZACCAGNI GIOCA LAZIO-INTER?

    Con il recupero di Zaccagni, la Lazio ritroverà il suo assetto offensivo titolare. Il capitano è destinato a riprendersi la fascia sinistra del tridente, mentre Isaksen appare favorito sulla destra dopo le buone indicazioni offerte contro l’Inter e nella trasferta di Cremona.

    Sarri sta lavorando a una squadra più verticale e aggressiva, capace di sfruttare gli spazi in ripartenza e Zaccagni viene considerato indispensabile per equilibrio tattico, capacità nell’uno contro uno e qualità nelle transizioni offensive.

    La sua presenza permetterebbe inoltre alla Lazio di alzare il livello tecnico e di ritrovare quella fluidità offensiva mancata nell’ultima sfida di campionato.


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  • LE SCELTE DI SARRI TRA DUBBI E RIENTRI

    Per la finale il tecnico biancoceleste è pronto a rilanciare diversi titolari lasciati inizialmente a riposo in campionato. Tornano dal primo minuto di Tavares, Taylor e Zaccagni, considerati pedine fondamentali per cambiare volto alla squadra.

    Restano invece alcuni dubbi a centrocampo e nel reparto offensivo. Rovella non avrebbe ancora recuperato la miglior condizione dopo i due mesi di stop per l’operazione alla clavicola. Con Cataldi ancora limitato dalla pubalgia e difficilmente recuperabile, Sarri starebbe pensando di adattare nuovamente Patric in cabina di regia.

    Sulla fascia destra offensiva, invece, Isaksen appare favorito su Cancellieri. Il danese, dopo il goal segnato a Cremona, ha convinto anche nella mezz’ora finale contro l’Inter, sfiorando più volte la rete. Cancellieri, al contrario, è uscito dall’ultima partita con un affaticamento muscolare.

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