Yamal e i piani per il futuro: “Spero di diventare una leggenda del Barcellona, non voglio lasciarlo”

Il gioiello spagnolo svela: “Mi hanno detto in Nazionale che ero tra i candidati al Pallone d’Oro, incredibili i paragoni con Messi”.

Lamine Yamal è da molti considerato il più grande talento dell’intero panorama calcistico mondiale.

A soli 17 anni (compiuti lo scorso 13 luglio), non solo è già la stella di prima grandezza di una squadra come il Barcellona, ma è anche titolare inamovibile della Nazionale maggiore spagnola con la quale ha vinto, da grande protagonista, Euro 2024.

Yamal, in un’intervista rilasciata a ‘El Hormiguero’ su Antena 3, ha parlato del suo futuro e del fatto che in molti lo paragonano già ad una leggenda come Leo Messi.