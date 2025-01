Walker può giocare contro la Dinamo Zagabria in Champions League? Può essere inserito in lista UEFA? Cosa dice il regolamento

Il difensore del Manchester City è in procinto di trasferirsi al Milan: ma potrà scendere in campo nell'ultima giornata del girone?

Kyle Walker è praticamente un nuovo giocatore del Milan. Il terzino inglese del Manchester City arriverà oggi in Italia e si sottoporrà alle visite mediche di rito, dopo l'accordo sul suo trasferimento trovato mercoledì tra i due club.

Dopo aver disputato la prima parte della stagione con la maglia del City, dunque, Walker indosserà quella rossonera nella seconda metà. Il suo esordio, se tutto andrà secondo copione, potrebbe avvenire già domenica contro il Parma, nella gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma a San Siro a mezzogiorno e mezzo.

E in Champions League? Dopo essere stato ufficializzato, Walker potrà scendere subito in campo con il Milan in casa della Dinamo Zagabria per l'ultima giornata del girone, gara che si giocherà mercoledì 29 gennaio e che sarà decisiva per l'eventuale passaggio dei rossoneri agli ottavi di finale?