Vlahovic gioca Milan-Juventus? Quando torna dall'infortunio? Le condizioni e l'esito degli esami

Dusan Vlahovic in dubbio per Milan-Juventus dopo l'infortunio rimediato con la Serbia: sarà in campo a San Siro?

Manca sempre meno a Milan-Juventus, piatto forte del sabato del tredicesimo turno di Serie A: primo match di cartello dopo la sosta, che ha visto l'Italia qualificarsi ai quarti di finale di Nations League grazie al secondo posto nel raggruppamento alle spalle della Francia. Pausa costata cara a Dusan Vlahovic, finito k.o. con la sua Serbia nello 0-0 andato in scena contro la Danimarca: l'attaccante ha accusato un infortunio di natura muscolare nel finale dell'incontro, quando ha dovuto obbligatoriamente lasciare il terreno di gioco. Il dubbio che attanaglia i tifosi della Juventus è il seguente: Vlahovic sarà presente a San Siro per sfidare il Milan? L'articolo prosegue qui sotto