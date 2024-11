Vlahovic gioca contro l'Aston Villa? Le ultime sull'infortunio in vista della partita di Champions League

Il centravanti serbo ha saltato il big match di San Siro, e ora alle porte c'è la sfida di Champions: le sensazioni in vista di mercoledì.

La Juventus senza punte non ha punto. La controprova non esiste, nessuno può affermare con certezza che con Dusan Vlahovic al centro dell'attacco le cose sarebbero andate diversamente contro il Milan, ma i dubbi, chiaramente, sono venuti a tutti.

Vlahovic non ha giocato sabato non per scelta tecnica di Thiago Motta, come noto, ma per un infortunio: il problema muscolare che l'ex centravanti della Fiorentina ha rimediato durante la partita di Nations League tra la sua Serbia e la Danimarca, pochi giorni prima del big match di San Siro.

E ora, a proposito di big match, alle porte sta per comparirne un altro: quello di Champions League contro l'Aston Villa, in programma mercoledì 27 novembre e già importantissimo per i destini europei della Juventus.

Vlahovic verrà convocato, giocherà o salterà anche la sfida del Villa Park? Le ultime.