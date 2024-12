Vitoria Guimaraes-Fiorentina 1-1, pagelle e tabellino: ai viola basta un pari per l'accesso diretto agli ottavi

La Fiorentina pareggia 1-1 sul campo del Vitoria e si garantisce l’approdo diretto agli ottavi di Conference League: di Mandragora il goal viola.

Missione compiuta per la Fiorentina, ma la strada che ha condotto alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Conference League si è rivelata più in salita del previsto. I gigliati speravano di poter vivere una serata senza patemi e magari di agguantare quel secondo posto in classifica, sul campo del Vitoria è invece arrivato un pareggio in extremis quando il rischio sconfitta sembrava essere più che concreto.

Una sfida, quella che si è giocata a Guimaraes, che ha visto i viola esprimersi su livelli più bassi rispetto a quelli ai quali hanno abituato nel corso della stagione. I viola partono anche abbastanza bene, ma con il passare dei minuti lasciano l’iniziativa ad un avversario che dà l’impressione di metterci più voglia e cattiveria.

La Fiorentina si perde tra incapacità di pungere in attacco ed incredibili errori di misura e al 33’ è proprio un’uscita errata a risultare fatale: Comuzzo sbaglia in fase di impostazione favorendo la partenza dei lusitani con Kaio Cesar che, involatosi sulla destra, mette un pallone in area sul quale si avventa Gustavo Silva per l’1-0.

Gli uomini di Palladino non solo non riescono a reagire, ma soffrono terribilmente il pressing del Vitoria e in almeno un altro paio di occasioni, prima della fine della prima frazione, rischiano di capitolare di nuovo.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia, ma la Fiorentina, con l’ingresso in campo di Kean al posto di un evanescente Gudmundsson, riesce quanto meno ad alzare il proprio baricentro. A fare la partita è sempre il Vitoria, ma prima lo stesso Kean e poi Beltran si crea quelli che potrebbero essere i presupposti per il pareggio.

I gigliati hanno il merito di provarci fino alla fine e all’87’ è Mandragora ad approfittare di una respinta non perfetta di Varela e a siglare il goal che vale l’1-1 e il terz posto in classifica.