Vis Pesaro-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

I marchigiani non vogliono smettere di sognare e ospitano i ragazzi di Bonera: al Benelli in palio tre punti pesanti.

Vis Pesaro-Milan Futuro sarà una delle sfide domenicali del campionato di Serie C NOW. Al Benelli si affrontano due squadre in buona condizione. Marchigiani, quarti, in zona playoff, con una stagione fin qui ben oltre le aspettative: Di Paola e compagni non vogliono smettere di stupire e sperano di ottenere altri tre punti in casa, dove fin qui il rendimento è stato fra i migliori del girone B.

Bene, invece, la formazione di Bonera nel turno scorso: i rossoneri hanno battuto il Gubbio e vogliono proseguire così per uscire dalla zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.