Infortunio muscolare per Vinicius Junior, il brasiliano a forte rischio per Atalanta-Real Madrid

Brutte notizie per Ancelotti e il Real: Vinicius costretto a fermarsi, la polemica del giocatore: "Calendario folle".

Non solo notizie positive per il Real Madrid dopo l'ultimo turno di Liga in cui la squadra allenata da Carlo Ancelotti ha vinto nettamentre contro il Leganes (0-3) e recuperato due punti sul Barcellona.

Il Real infatti ha perso per infortunio Vinicius Junior; l'ennesimo problema fisico per i Campioni d'Europa che stanno convivendo da inizio stagione con numerose assenze.

Il club ha comunicato l'esito degli esami effettuati dal brasiliano: "Infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra". Stop che non sarà così breve per Vinicius, costretto a saltare diverse partite tra campionato e Champions League.