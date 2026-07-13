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Antonio Vergara Napoli DESKTOPGETTY
Stefano Silvestri

Vergara rinnova col Napoli fino al 2031 e vuole risalire la china: come può essere utilizzato da Allegri

Calciomercato
Serie A
Pisa vs Napoli
Pisa
Napoli
A. Vergara

Il gioiello di Frattaminore è stato la sorpresa di Conte per buona parte della scorsa stagione, ma ha perso tutto il finale per un infortunio. Il club, però, ha dimostrato di voler puntare su di lui.

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Antonio Vergara rimarrà al Napoli. E si giocherà le proprie carte anche con Massimiliano Allegri, dopo averlo fatto con Antonio Conte per buona parte della scorsa stagione.

La notizia è arrivata in serata ed è stata confermata da Sky: tutto fatto per il rinnovo del talento mancino di Frattaminore, che vedrà il proprio contratto allungato fino al 2031.

"Tutto a posto, il presidente è sempre un signore - diceva poco prima il suo agente, Mario Giuffredi, dopo l'incontro odierno con Aurelio De Laurentiis - Rimarrà al Napoli sicuro, perché il presidente è un signore e ci sono stati sempre dei grandissimi rapporti. Nella vita bisogna parlare poco e bisogna dimostrare di essere signori, e il presidente si è dimostrato un signore".

L'obiettivo, ora, è solo uno: risalire la china dopo un finale di stagione che, nonostante la qualificazione alla Champions League del Napoli, gli ha regalato solo amarezze.


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  • L'INFORTUNIO

    “Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.

    Così il Napoli, lo scorso 10 marzo, comunicava l'esito degli esami a cui si era sottoposto Vergara. Il mancino si era fatto male pochi giorni prima, nell'anticipo del venerdì contro il Torino, abbandonando il campo al termine del primo tempo. Le previsioni iniziali parlavano di un mese di stop, ma la realtà è stata diversa.

    Vergara, alla fine, non è praticamente più sceso in campo. Conte lo ha riportato in panchina alla terzultima contro il Bologna, gli ha regalato una decina di minuti il weekend successivo a Pisa, quindi un'altra partita nella passerella finale contro l'Udinese.

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  • Vergara NapoliGetty Images

    SORPRESA STAGIONALE

    E dire che a un certo punto proprio Vergara era stato la sorpresa stagionale del Napoli. In un momento di totale emergenza, con mezza rosa ai box per infortunio, Conte si era visto costretto a puntare su un giocatore che in Serie A non aveva mai nemmeno messo piede.

    Positivo l'esordio da titolare contro il Sassuolo, a metà gennaio. Così come quello, sempre dal primo minuto, in Champions League di qualche giorno più tardi, in casa del Copenhagen. Poi ecco le prodezze: quella al Chelsea, inutile per il passaggio del turno, e poi quella alla Fiorentina. Due gioielli che avevano fatto capire al Maradona di essere di fronte a un talento vero.

    "Perché gioca titolare? Perché lo merita più di altri - spiegava Conte prima della gara col Copenhagen - Io sono molto meritocratico, quindi chi merita gioca. Poi può avere 18 anni, 35... l'età non importa. Fascetti mi fece esordire a 16 anni in Serie A. Significa che sta meglio di altri, gioca lui e non giocano altri".

    Tre goal e tre assist recita il bottino stagionale di Vergara. Oltre a tante prestazioni di livello che a un certo punto lo avevano addirittura accostato alla Nazionale. Poi l'infortunio, lo stop forzato nel momento migliore. Conte ha trovato Alisson Santos, ma ha perso lui per tutto il finale della stagione.

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  • LA FIDUCIA DEL NAPOLI

    Il contratto di Vergara era a lunga scadenza già prima dell'accordo per il rinnovo: 30 giugno 2030. Eppure, a un certo punto, pareva che proprio lui fosse uno dei principali papabili per un destino da sacrificato sul mercato.

    Le pretendenti, del resto, sembravano non mancare: in particolare il Como, in cerca di qualche italiano da inserire in una rosa formata quasi solo da stranieri. Anche l'Atalanta, passata da poco nelle mani dell'ex partenopeo Maurizio Sarri, è stata avvicinata a Vergara.

    Nulla di tutto ciò: Antonio e il Napoli hanno deciso di proseguire assieme con un anno in più sul contratto. Anche se l'allenatore è cambiato. Anche se Allegri si prepara a prendere concretamente il posto di Conte.

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  • Allegri⒞Getty Images

    COME GIOCHERÀ CON ALLEGRI

    A proposito di Allegri: come giocherà Vergara con l'ex tecnico di Juventus e Milan? E soprattutto: sarà un titolare nel nuovo Napoli che proverà quantomeno a mantenersi sui livelli delle ultime due stagioni?

    Andrà innanzitutto compreso in che modo Allegri deciderà di disegnare il nuovo progetto. Se, cioè, l'allenatore livornese proseguirà sulla strada del 3-5-2 utilizzato al Milan o se vorrà usare un 4-3-3. Opzione che, considerati i vari esterni offensivi presenti in rosa, sembra essere in questo momento la più percorribile.

    Vergara è un jolly, può giocare un po' più avanti o un po' più indietro, un po' più centrale o un po' più laterale. Con Conte, però, è esploso da trequartista sul centro-destra. Ed è questo il ruolo in cui potrebbe essere confermato da Allegri, magari in coppia con Alisson Santos e alle spalle del centravanti Hojlund (o Lukaku, se resterà).

    Certo, la concorrenza non mancherà. A partire da un Matteo Politano che con Conte ha fatto l'esterno a tutta fascia, ma che con Allegri potrebbe dedicarsi maggiormente all'attacco. Senza dimenticare David Neres. Oltre a Noa Lang, tornato dal prestito al Galatasaray.

    Intanto, però, anche Vergara ha tutta l'intenzione di giocarsi le proprie carte. Il rinnovo è un attestato di fiducia del Napoli, il mercato è stato allontanato. E ora tocca ad Antonio ritrovare la forma e lo smalto dei tempi in cui toglieva le castagne dal fuoco a Conte.

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