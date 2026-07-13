Vergara rinnova col Napoli fino al 2031 e vuole risalire la china: come può essere utilizzato da Allegri

E dire che a un certo punto proprio Vergara era stato la sorpresa stagionale del Napoli. In un momento di totale emergenza, con mezza rosa ai box per infortunio, Conte si era visto costretto a puntare su un giocatore che in Serie A non aveva mai nemmeno messo piede.

Positivo l'esordio da titolare contro il Sassuolo, a metà gennaio. Così come quello, sempre dal primo minuto, in Champions League di qualche giorno più tardi, in casa del Copenhagen. Poi ecco le prodezze: quella al Chelsea, inutile per il passaggio del turno, e poi quella alla Fiorentina. Due gioielli che avevano fatto capire al Maradona di essere di fronte a un talento vero.

"Perché gioca titolare? Perché lo merita più di altri - spiegava Conte prima della gara col Copenhagen - Io sono molto meritocratico, quindi chi merita gioca. Poi può avere 18 anni, 35... l'età non importa. Fascetti mi fece esordire a 16 anni in Serie A. Significa che sta meglio di altri, gioca lui e non giocano altri".

Tre goal e tre assist recita il bottino stagionale di Vergara. Oltre a tante prestazioni di livello che a un certo punto lo avevano addirittura accostato alla Nazionale. Poi l'infortunio, lo stop forzato nel momento migliore. Conte ha trovato Alisson Santos, ma ha perso lui per tutto il finale della stagione.