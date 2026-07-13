Vergara rinnova col Napoli fino al 2031 e vuole risalire la china: come può essere utilizzato da Allegri

Antonio Vergara rimarrà al Napoli. E si giocherà le proprie carte anche con Massimiliano Allegri, dopo averlo fatto con Antonio Conte per buona parte della scorsa stagione.
La notizia è arrivata in serata ed è stata confermata da Sky: tutto fatto per il rinnovo del talento mancino di Frattaminore, che vedrà il proprio contratto allungato fino al 2031.
"Tutto a posto, il presidente è sempre un signore - diceva poco prima il suo agente, Mario Giuffredi, dopo l'incontro odierno con Aurelio De Laurentiis - Rimarrà al Napoli sicuro, perché il presidente è un signore e ci sono stati sempre dei grandissimi rapporti. Nella vita bisogna parlare poco e bisogna dimostrare di essere signori, e il presidente si è dimostrato un signore".
L'obiettivo, ora, è solo uno: risalire la china dopo un finale di stagione che, nonostante la qualificazione alla Champions League del Napoli, gli ha regalato solo amarezze.
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