Vanja Vlahovic scatenato: doppietta con l'Under 23 dell'Atalanta a 24 ore dall'esordio in prima squadra

Seconda partita in 24 ore per il gioiello dell'Atalanta: contro il Como aveva procurato il rigore poi trasformato da Lookman.

Soltanto ieri sera si trovava al 'Gewiss Stadium', convocato da Gasperini per la sfida al Como che in un primo momento si sarebbe dovuta giocare lunedì: Vanja Vlahovic ha debuttato con la prima squadra dell'Atalanta, per poi tornare a disposizione dell'Under 23 bergamasca.

A 24 ore di distanza dall'esordio in Serie A, il classe 2004 non si è risparmiato nella sfida che ha visto i ragazzi di Francesco Modesto strapazzare con una 'manita' la Pergolettese nel girone A di Serie C.

Una prova di forza notevole, che giustifica gli attestati di stima ricevuti finora dal serbo, soltanto connazionale del Dusan juventino con cui non ha alcun legame di parentela.