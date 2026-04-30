Unpopular Opinion - PSG-Bayern uno spettacolo? Più che calcio sembrava un videogioco stile Ultimate Team

Doverosissima premessa: no, non sono tra quelli che avrebbe preferito Milan-Juventus a PSG-Bayern. E no, non sono tra quelli che preferisce a prescindere un 1-0 e un 4-4. E no, non sono nemmeno tra quelli che direbbe che il Milan di Sacchi o l'Inter di Mourinho avrebbero battuto facilmente entrambe.

Ma quello che si è visto sul prato del Parco dei Principi, per quanto bello e spettacolare, è più vicino a un video.. gioco che al gioco del calcio. Sembrava un match di FC Ultimate Team. Chi ci ha giocato almeno una volta sa bene di cosa sto parlando, altrimenti ve lo spiego rapidamente.

La modalità Ultimate Team è stata ed è attualmente la gallina dalle uova d'oro di EA Sports nella serie calcistica che fu FIFA ed oggi è FC. Si costruisce una squadra con card di giocatori prettamente potenziate e ci si sfida online con l'obiettivo di raggiungere obiettivi e premi. I ritmi del gioco sono forsennati, la velocità è tutto, i giocatori lenti vengono automaticamente scartati, a prescindere dalla tecnica, e le difese sono praticamente inesistenti, con partite sempre ricche di goal.

Non esiste tattica, non esiste ragionamento, si va da una parte all'altra con l'unico obiettivo di fare un goal in più dell'altro. Praticamente PSG-Bayern, con l'unica differenza che in quel caso non si trattava appunto di un videogioco.



