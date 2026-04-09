Unpopular Opinion - Conte di nuovo ct della Nazionale? Allora non abbiamo capito proprio nulla...

Tutti abbiamo ancora nella mente l'Italia del 2016. Quella che ci ha fatto esaltare con Eder, Pellé, Giaccherini e Parolo titolari. Quella che rifletteva sul campo tutto il carattere del suo condottiero Antonio Conte. Senza dimenticare però che in difesa avevamo ancora la BBC, cosa non di poco conto allo stato attuale delle cose.

Oggi pagheremmo per rivedere un'Italia così, ma paradossalmente non è quello che ci serve. Non ci serve l'ennesima illusione frutto del momento, dei pianeti allineati, del compattarsi come gruppo per un breve periodo. Ci serve continuità, ci servono nuove idee e la capacità di reinventarsi come movimento e concetti.

Perché sono sicuro che Antonio Conte ci porterebbe ai prossimi Europei (difficile, obiettivamente, mancare l'appuntamento anche con quelli) e sono persino sicuro che ci farebbe fare anche una bella figura con il materiale a disposizione, ma alla fine resteremmo sempre lì, ancorati maledettamente alle nostre radici che invece devono, e sottolineo devono, essere tagliate.

Conte, come allenatore, come blasone e pedigree, sarebbe probabilmente la scelta migliore per la nazionale. Ma non quella giusta, non quella che ci farebbe fare davvero un passo avanti.