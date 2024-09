Una partita di Champions League in chiaro ogni settimana: quando e dove vederla

Una partita in chiaro per ogni giornata di Champions League: quando e dove vederla e quale sarà l’emittente che la trasmetterà.

La grande attesa sta per finire: la Champions League è pronta a tornare e lo farà con un’edizione 2024-2025 destinata a restare nella storia.

La massima competizione continentale per club cambia infatti formula e sarà molto diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni.

Un torneo allargato a 36 squadre e che non prevederà più una fase a gironi, bensì una ‘fase campionato’ che vedrà tutte le partecipanti racchiuse in un girone unico dal quale poi usciranno le qualificate per gli ottavi di finale e dunque la fase ad eliminazione diretta.

Per quanto riguarda l’Italia (che sarà rappresentata da Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna) c’è anche un’altra grande novità: ogni settimana verrà proposto un match in chiaro.

A garantire la trasmissione di una delle gare in programma sarà TV8, ma quando e come sarà possibile seguire le varie dirette?