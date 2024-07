"Una follia": Endrick scoppia in lacrime con la famiglia durante la presentazione al Real Madrid

Il nuovo gioiello dei Blancos presentato al Santiago Bernabeu, tra lacrime ed emozione dei presenti.

Ovviamente, purtroppo, non è possibile portare avanti le lancette del tempo. Non è possibile, in sostanza, sapere cosa sarà della carriera di Endrick: se le premesse sul suo conto saranno rispettate. Se il calcio sarà clemente con lui.

C'è un ricordo, comunque, da conservare, comunque andrà: la sua presentazione al Santiago Bernabeu, da nuovo giocatore del Real Madrid.

Un giorno da ricordare: per l'emozione, per la commozione e per tutto ciò che i Blancos rappresentano, al momento, per il brasiliano.