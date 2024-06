Un risultato diverso dalla vittoria a Euro 2024 sarà un fallimento per l'Inghilterra più talentuosa di sempre

I Tre Leoni sono giustamente considerati i favoriti in Germania e se non dovessero vincere non potranno nascondere il fallimento.

L'Inghilterra è cresciuta molto dall'umiliante sconfitta subita agli ottavi contro l'Islanda agli Europei del 2016, che si è rivelata essere l'ultima partita di Roy Hodgson da CT. Dopo la breve parentesi di Sam Allardyce, Gareth Southgate ha ereditato una squadra divisa e completamente priva di fiducia. Per molti una missione impossibile. Ma da allora Southgate ha fatto ricredere un’intera nazione. Ha portato nello spogliatoio dell'Inghilterra quell'unità che mancava da decenni, trasformandola in una formidabile squadra da torneo importante. Dopo le semifinali della Coppa del Mondo 2018 è arrivato un secondo posto agli Europei tre anni dopo, con l'Italia che ha battuto l'Inghilterra a Wembley solo ai rigori. Gli uomini di Southgate hanno poi subito una sconfitta ai quarti di finale contro la Francia ai Mondiali del Qatar, dopo aver dominato per lunghi tratti, a causa di un rigore decisivo fallito da Harry Kane. L’Inghilterra viene ora considerata la favorita per Euro 2024 in Germania in base al percorso compiuto. Ma nonostante tutto il buon lavoro svolto negli ultimi otto anni, Southgate non sarà ricordato se i Tre Leoni non riusciranno a portare a casa il trofeo, ed è giusto che sia così; perché rappresenterebbe uno spreco colossale per il gruppo di giocatori più talentuoso che l'Inghilterra abbia mai avuto. L'articolo prosegue qui sotto