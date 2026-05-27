Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Germany Press ConferenceGetty Images Sport
Falko Blöding

"Che casino": un giocatore della Germania ha appreso dai media che non sarebbe andato ai Mondiali

Coppa del Mondo
Germania
J. Nagelsmann

Il calciatore della DFB ha saputo dai media di non essere stato convocato per i Mondiali, dopo l'annuncio della rosa per il torneo che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Pubblicità

Il ct Julian Nagelsmann, all'inizio del ritiro della DFB in vista dei Mondiali, ha rivelato che un giocatore non convocato aveva già intuito, prima della telefonata, di non essere stato incluso nei 26 della DFB.

  • IL RACCONTO DI NAGELSMANN

    Durante una conferenza stampa, Nagelsmann ha ribadito la sua posizione sul processo di selezione. Il 38enne ha chiamato in anticipo tutti i giocatori, spiegando che erano in lizza per un posto e informando anche chi, alla fine, non è stato convocato per i Mondiali.

    L’approccio ha però suscitato critiche, perché molti nomi erano già trapelati nei giorni precedenti l’annuncio di giovedì scorso. “Avrei potuto sedermi, stendere un foglio e dire: ‘Questi sono i giocatori’, evitando anticipazioni sui media”, ha spiegato Nagelsmann. “Ma non mi importava”.

    • Pubblicità
  • Germany Press ConferenceGetty Images Sport

    Nagelsmann: «Dopotutto, per il giocatore è stata una situazione difficile».

    Per lui è essenziale "mantenere il contatto con i giocatori e spiegare loro la situazione. L'approccio giusto è informarli di persona, sia di notizie positive che negative".

    Ha aggiunto: "Di solito i media diffondono la notizia solo dopo che i giocatori sono informati. C'è stata un'eccezione: la notizia è uscita prima che potessi chiamarlo. È un disastro, soprattutto per il giocatore"

    Senza rivelare il nome, ha concluso: "Per lui è stato un disastro".

    Ha concluso: "Non posso controllare i media, ma credo che si debba sempre parlare prima con ogni giocatore".

    Non gli interessa come agiscono gli altri, ma l’unico vero problema del suo metodo è la fuga di notizie: "anche se personalmente non mi ha dato particolarmente fastidio".

    Ha poi citato come esempio il difensore della Fiorentina Robin Gosens, non convocato: "L'ho chiamato, e questo è importante. Ora sarà opinionista ai Mondiali, ma è fondamentale spiegare le ragioni e continuare a lavorare insieme".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • La rosa della Germania per i Mondiali del 2026

    PosizioneGiocatoreSquadraNumero di maglia
    PortiereOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    PortiereManuel NeuerFC Bayern Monaco1
    PortiereAlexander NübelVfB Stoccarda21
    DifesaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DifensoreNathaniel BrownEintracht Francoforte18
    DifensorePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DifesaJoshua KimmichFC Bayern Monaco6
    DifesaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DifensoreFelix Pavlovic, FC Bayern MonacoFC Bayern Monaco5
    DifesaDavid Raum, RB LipsiaRB Lipsia22
    DifesaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DifesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DifensoreCentrocampista difensivo Angelo StillerVfB Stoccarda16
    DifesaJonathan TahFC Bayern Monaco4
    DifensoreMalick ThiawNewcastle United24
    AttaccoNadiem AmiriMainz 0520
    AttaccoMaximilian Beier, Borussia Dortmund.Borussia Dortmund14
    AttaccoLeon GoretzkaFC Bayern Monaco8
    AttaccoKai HavertzArsenal7
    AttaccoLennart KarlFC Bayern Monaco25
    AttaccoJamie LewelingVfB Stoccarda9
    AttaccoJamal Musiala, FC Bayern MonacoFC Bayern Monaco10
    AttaccoLeroy SanéGalatasaray Istanbul19
    AttaccanteDeniz UndavVfB Stoccarda26
    AttaccoFlorian WirtzLiverpool FC17
    AttaccoNick WoltemadeNewcastle United11
Amichevoli
Germania crest
Germania
GER
Finlandia crest
Finlandia
FIN