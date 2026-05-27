"Che casino": un giocatore della Germania ha appreso dai media che non sarebbe andato ai Mondiali

Per lui è essenziale "mantenere il contatto con i giocatori e spiegare loro la situazione. L'approccio giusto è informarli di persona, sia di notizie positive che negative".

Ha aggiunto: "Di solito i media diffondono la notizia solo dopo che i giocatori sono informati. C'è stata un'eccezione: la notizia è uscita prima che potessi chiamarlo. È un disastro, soprattutto per il giocatore".

Senza rivelare il nome, ha concluso: "Per lui è stato un disastro".

Ha concluso: "Non posso controllare i media, ma credo che si debba sempre parlare prima con ogni giocatore".

Non gli interessa come agiscono gli altri, ma l’unico vero problema del suo metodo è la fuga di notizie: "anche se personalmente non mi ha dato particolarmente fastidio".

Ha poi citato come esempio il difensore della Fiorentina Robin Gosens, non convocato: "L'ho chiamato, e questo è importante. Ora sarà opinionista ai Mondiali, ma è fondamentale spiegare le ragioni e continuare a lavorare insieme".