Il ct Julian Nagelsmann, all'inizio del ritiro della DFB in vista dei Mondiali, ha rivelato che un giocatore non convocato aveva già intuito, prima della telefonata, di non essere stato incluso nei 26 della DFB.
"Che casino": un giocatore della Germania ha appreso dai media che non sarebbe andato ai Mondiali
IL RACCONTO DI NAGELSMANN
Durante una conferenza stampa, Nagelsmann ha ribadito la sua posizione sul processo di selezione. Il 38enne ha chiamato in anticipo tutti i giocatori, spiegando che erano in lizza per un posto e informando anche chi, alla fine, non è stato convocato per i Mondiali.
L’approccio ha però suscitato critiche, perché molti nomi erano già trapelati nei giorni precedenti l’annuncio di giovedì scorso. “Avrei potuto sedermi, stendere un foglio e dire: ‘Questi sono i giocatori’, evitando anticipazioni sui media”, ha spiegato Nagelsmann. “Ma non mi importava”.
- Getty Images Sport
Nagelsmann: «Dopotutto, per il giocatore è stata una situazione difficile».
Per lui è essenziale "mantenere il contatto con i giocatori e spiegare loro la situazione. L'approccio giusto è informarli di persona, sia di notizie positive che negative".
Ha aggiunto: "Di solito i media diffondono la notizia solo dopo che i giocatori sono informati. C'è stata un'eccezione: la notizia è uscita prima che potessi chiamarlo. È un disastro, soprattutto per il giocatore".
Senza rivelare il nome, ha concluso: "Per lui è stato un disastro".
Ha concluso: "Non posso controllare i media, ma credo che si debba sempre parlare prima con ogni giocatore".
Non gli interessa come agiscono gli altri, ma l’unico vero problema del suo metodo è la fuga di notizie: "anche se personalmente non mi ha dato particolarmente fastidio".
Ha poi citato come esempio il difensore della Fiorentina Robin Gosens, non convocato: "L'ho chiamato, e questo è importante. Ora sarà opinionista ai Mondiali, ma è fondamentale spiegare le ragioni e continuare a lavorare insieme".
- PubblicitàPubblicità
La rosa della Germania per i Mondiali del 2026
Posizione Giocatore Squadra Numero di maglia Portiere Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Portiere Manuel Neuer FC Bayern Monaco 1 Portiere Alexander Nübel VfB Stoccarda 21 Difesa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Difensore Nathaniel Brown Eintracht Francoforte 18 Difensore Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Difesa Joshua Kimmich FC Bayern Monaco 6 Difesa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Difensore Felix Pavlovic, FC Bayern Monaco FC Bayern Monaco 5 Difesa David Raum, RB Lipsia RB Lipsia 22 Difesa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Difesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Difensore Centrocampista difensivo Angelo Stiller VfB Stoccarda 16 Difesa Jonathan Tah FC Bayern Monaco 4 Difensore Malick Thiaw Newcastle United 24 Attacco Nadiem Amiri Mainz 05 20 Attacco Maximilian Beier, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund 14 Attacco Leon Goretzka FC Bayern Monaco 8 Attacco Kai Havertz Arsenal 7 Attacco Lennart Karl FC Bayern Monaco 25 Attacco Jamie Leweling VfB Stoccarda 9 Attacco Jamal Musiala, FC Bayern Monaco FC Bayern Monaco 10 Attacco Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 Attaccante Deniz Undav VfB Stoccarda 26 Attacco Florian Wirtz Liverpool FC 17 Attacco Nick Woltemade Newcastle United 11